Вийшов український трейлер спортивної драми з Усиком та Двейном Джонсоном "Незламний"

9 жовтня в український прокат вийде фільм "Незламний" (The Smashing Machine), що розповідає про життя і кар'єру колишнього бійця UFC Марка Керра на прізвисько Smashing Machine (Розгромна машина).

Бенні Сафді, один із двох братів Сафді, які є співрежисерами та сценаристами фільмів "Гарні часи" з Робертом Паттінсоном і "Неограновані коштовності" з Адамом Сендлером, дебютує як сольний режисер у цьому проєкті. На його рахунку десяток ролей у кіно, зокрема і в оскароносному "Оппенгеймері". Сценарій до "Незламного" написав Сафді разом із самим Марком Керром. Продюсуванням займається компанія Двейна Джонсона Seven Bucks Productions.

Двейн Джонсон грає колишнього бійця UFC Марка Керра, який бореться із залежністю, перемогами, коханням та дружбою на піку своєї кар'єри. Окрім Двейна Джонсона, у стрічці знялися Емілі Блант у ролі дружини Керра, колишньої моделлі Playboy Дони Стейплз, Бас Руттен, Ліндсі Гевін та Олександр Усик.

Український боксер Олександр Усик грає у фільмі майстра ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Марком Керром. Уродженець Харківщини, Вовчанчин вважається одним із найсильніших бійців ММА, одним із найкращих бійців в історії, які будь-коли виступали в UFC, і одним із найкращих майстрів змішаних єдиноборств 1990-х років.

Події стрічки розгортаються навколо легендарного американського бійця ММА Марка Керра, який досягнув піка своєї карʼєри у 2000 році. У тому ж році він одружився з колишньою моделлю Playboy Дон Стейплз. Керр був майстром змішаних бойових мистецтв, який бився з 1997 по 2009 рік, вигравши чотири чемпіонати світу ADCC за свою кар'єру. У 2002 році Керр став героєм документального фільму HBO, також під назвою The Smashing Machine, який зосереджувався на його проблемах зі зловживанням психоактивними речовинами та бурхливих стосунках з дівчиною та тренерами.