За участі Роговцевої, Ступки, Яреми та Кравець: стартували зйомки комедії "Ну мам!"

Про це Еспресо повідомили у Green Light Films.

Розпочалися зйомки комедії, присвяченої всім мамам, "Ну мам!". Це історія про цінні моменти життя, про спогади, турботу, дорослішання та типове — "Мам, ну не починай!". У героїв фільму різні долі, вік, професії, соціальні статуси, але є одна річ, яка об'єднує їх всіх — любов до мами.

"Часто на українське кіно ходять із думкою "аби підтримати". Але ми хочемо зробити таку історію, на яку люди підуть не через обов'язок чи бажання підтримати, а через те, що вона справжня, якісна й варта уваги. Я вірю, що наша історія відгукнеться в серці кожного", — ділиться амбітними планами щодо стрічки продюсер фільму Євген Таллер.

У фільмі знімаються Ада Роговцева, Олеся Жураківська, Катерина Кузнєцова, Наталія Сумська, Олена Кравець, Ганна Кузіна, Олександр Ярема, Остап Ступка, Роман Луцький та інші.

фото: Green Light Films

Режисером став Олег Борщевський, відомий за стрічками "Потяг у 31 грудня" та "Dzidzio Контрабас", а також комедійним серіалом "Скажені сусіди".

В український прокат фільм вийде 22 січня 2026 року.