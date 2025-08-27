За участі Роговцевої, Ступки, Яреми та Кравець: стартували зйомки комедії "Ну мам!"
Розпочалася робота над фільмом "Ну мам!" режисера Олега Борщевського, відомого за стрічками "Потяг у 31 грудня" та "Dzidzio Контрабас". Премʼєра запланована на 22 січня 2026 року
Про це Еспресо повідомили у Green Light Films.
Розпочалися зйомки комедії, присвяченої всім мамам, "Ну мам!". Це історія про цінні моменти життя, про спогади, турботу, дорослішання та типове — "Мам, ну не починай!". У героїв фільму різні долі, вік, професії, соціальні статуси, але є одна річ, яка об'єднує їх всіх — любов до мами.
"Часто на українське кіно ходять із думкою "аби підтримати". Але ми хочемо зробити таку історію, на яку люди підуть не через обов'язок чи бажання підтримати, а через те, що вона справжня, якісна й варта уваги. Я вірю, що наша історія відгукнеться в серці кожного", — ділиться амбітними планами щодо стрічки продюсер фільму Євген Таллер.
У фільмі знімаються Ада Роговцева, Олеся Жураківська, Катерина Кузнєцова, Наталія Сумська, Олена Кравець, Ганна Кузіна, Олександр Ярема, Остап Ступка, Роман Луцький та інші.
фото: Green Light Films
Режисером став Олег Борщевський, відомий за стрічками "Потяг у 31 грудня" та "Dzidzio Контрабас", а також комедійним серіалом "Скажені сусіди".
В український прокат фільм вийде 22 січня 2026 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.82Продаж 48.48
- Актуальне
- Важливе