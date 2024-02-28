Жерару Депардьє висунули нове звинувачення в сексуальному домаганні, що імовірно сталося в 2021 році

Про це повідомляє BBC.

Адвокатка Карін Дюрьє-Дібольт, яка представляє 53-річну художницю-постановницю на імʼя Амелі, підтвердила, що жінка звинувачує 75-річного популярного французького актора Жерара Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах.

Стверджується, що напад стався на зйомках фільму "Зелені віконниці" у 2021 році, який вийшов наступного року. Депардьє поки не прокоментував цю справу, але раніше заперечував інші звинувачення в сексуальному насильстві.

Дюрьє-Дібольт розповіла французькому телеканалу BFMTV, що її клієнтка "проходила коридором, де сидів Депардьє, коли він схопив її, затиснув між ніг і торкнувся тілом до її грудей".

"Вона почувалася абсолютно безсилою, нездатною вибратися з цієї пастки", - зазначила адвокатка.

Дюрьє-Дібольт наголосила, що інші люди на знімальному майданчику втрутилися та перервали інцидент, який імовірно мав місце.

Скарга була подана до прокуратури Парижа минулої п'ятниці, 23 лютого, уточнила Дюр'є-Діболт.