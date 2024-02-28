Жерару Депардьє висунули нове звинувачення в сексуальному домаганні, що імовірно сталося в 2021 році
Французькому актору Жерару Депардьє висунули нові звинувачення в сексуальному насильстві, цього разу позивачкою є художниця-постановниця
Про це повідомляє BBC.
Адвокатка Карін Дюрьє-Дібольт, яка представляє 53-річну художницю-постановницю на імʼя Амелі, підтвердила, що жінка звинувачує 75-річного популярного французького актора Жерара Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах.
Стверджується, що напад стався на зйомках фільму "Зелені віконниці" у 2021 році, який вийшов наступного року. Депардьє поки не прокоментував цю справу, але раніше заперечував інші звинувачення в сексуальному насильстві.
Дюрьє-Дібольт розповіла французькому телеканалу BFMTV, що її клієнтка "проходила коридором, де сидів Депардьє, коли він схопив її, затиснув між ніг і торкнувся тілом до її грудей".
"Вона почувалася абсолютно безсилою, нездатною вибратися з цієї пастки", - зазначила адвокатка.
Дюрьє-Дібольт наголосила, що інші люди на знімальному майданчику втрутилися та перервали інцидент, який імовірно мав місце.
Скарга була подана до прокуратури Парижа минулої п'ятниці, 23 лютого, уточнила Дюр'є-Діболт.
Імовірний інцидент з Амелі стався уже після того, як зʼявилися перші звинувачення подібного роду на адресу Депардьє.
Депардьє перебуває під офіційним розслідуванням у справі про зґвалтування з 2020 року. 7 грудня вийшов документальний фільм, після чого його репутація постраждала ще більше. Реакція призвела до того, що Депардьє позбавили почестей у Квебеку та Бельгії, а його воскову фігуру прибрали з престижного музею Гревен у Парижі.
У жовтні цього року Жерар Депардьє, звинувачений у зґвалтуванні, написав відкритого листа, в якому заперечує всі заяви, які можуть бути предметом кримінального права. Він заявив, що ніколи не ображав жінку, а "заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити ногою лоно моєї власної матері".
На початку грудня стало відомо, що французька акторка Еммануель Дебевер, яка після зйомок у фільмі "Дантон" 1983 року з Жераром Депардьє звинуватила його в насильстві, скоїла суїцид та втопилась у Сені.
50 видатних діячів французької культури, серед яких і Пʼєр Рішар, підписали публічну заяву на захист Жерара Депардьє, звинуваченого у сексуальному насильстві. Наступного ж дня асоціація Les Papillons, яка допомагає дітям, постраждалим від сексуального насильства, розірвала стосунки із зіркою французького кіно Пʼєром Рішаром, позбавивши його звання посла благодійної організації, за його підтримку Депардьє.
У січні 2024 року стало відомо, що подана акторкою Елен Даррас у вересні 2023 року скарга щодо сексуального насильства, яке, імовірно, сталося під час зйомок фільму "Диско" у 2007 році, відхилена.
У лютому 2024-го Депардьє став фігурантом нової скарги за сексуальне насильство. Події, імовірно, відбувались у Парижі вдома у актора, а другий випадок стався під час зйомок під Анже у 2014 році.
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