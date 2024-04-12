Зірка "Безславних виродків" Тіль Швайґер бореться з сепсисом, йому можуть ампутувати ногу
Німецький актор Тіль Швайґер, відомий за фільмами "Достукатись до небес", "Отже, війна", "Безславні виродки", хворіє на сепсис, лікарі побоюються подальших ускладнень
Про це пише BILD.
60-річний німецький актор Тіль Швайґер перебуває в клініці і підтвердив виданню, що бореться з сепсисом.
"Я отримую антибіотики у лікарні вже два тижні, тому що у мене рана на нозі із серпня. Тоді я вдарився гомілкою, і в неї потрапили мікроби. Тепер у мене "відкрита нога" [виразка на нозі], так вони це називають. На жаль, стає все гірше", - поділився Швайґер.
Періодично виникає ризик того, що ногу доведеться ампутувати.
Швайґер сказав, що хоче полетіти до Нью-Йорка на прем'єру нового фільму Гая Річі "Міністерство неджентльменської війни", в якому він виконав головну роль.
"Я не втрачаю надії, що все може вийти", - зазначив актор.
Проте лікарі побоюються подальших ускладнень і поки що не дають добро. Сепсис вважається небезпечнішим, ніж інсульт або рак молочної залози. Неспецифічні симптоми та низька поінформованість пацієнтів та лікарів посилюють ситуацію. Щорічно у світі фіксують 30 млн випадків сепсису, а близько 6 млн людей помирають через цю недугу.
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