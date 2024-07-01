Зірка "Дюни" Остін Батлер розповів, чому не пройшов кастинг до "Голодних ігор"

Про це пише NME.

32-річний американський актор, зірка фільмів "Дюна" та "Елвіс" Остін Батлер розповів, що проходив прослуховування на одну з головних ролей у франшизі "Голодні ігри". Він хотів зіграти Піту Мелларка, роль якого дісталася Джошу Гатчерсону. Гатчерсон знявся в чотирьох фільмах між 2012 і 2015 роками разом з Дженніфер Лоуренс у ролі Катніс Евердін і Ліамом Гемсвортом у ролі Гейл Готорн.

"Я проходив кастинг на "Голодні ігри". І я взагалі не пройшов його. Я навіть не пригадую, щоб мені передзвонили. Який персонаж, Піта? Джош Гатчерсон зрозумів все, він чудовий", - поділився Батлер.

До кастингу в "Голодних іграх" Батлер був найбільш відомий завдяки участі в різних проєктах Disney Channel і Nickelodeon. Він також зʼявився в "Одного разу в Голлівуді" і приквелі серіалу "Секс і місто" "Щоденники Керрі".

Його проривною роллю став фільм "Елвіс" 2022 року режисера База Лурмана. Потім він отримав свою першу велику роль у блокбастері у фільмі Дені Вільнева "Дюна: Частина друга".



