Зірка "Ейфорії" Ніка Кінґ заявила, що пів року не платить за квартиру через затримку 3 сезону

Про це пише Deadline.

Американська акторка Ніка Кінґ, яка зіграла Леслі Беннет, матір головної героїні Ру і Джії у серіалі HBO "Ейфорія", повідомила, що протягом 6 місяців не платить за оренду житла через затримку зйомок наступного сезону шоу.

У своєму комедійному стендапі Кінґ розповіла про шоу, створене Семом Левінсоном.

"Будь ласка, припиніть питати мене про 3-й сезон. Чи вийде 3-й сезон? Я, в біса, не знаю! Не питайте мене. Не знаю. Це одна з тих речей, коли люди кажуть: "Нам потрібен 3-й сезон". А я кажу: "Чорт, і мені потрібен 3-й сезон. Я не платила оренду шість місяців", - поділилась акторка.

Кінґ пожартувала, що коли зірка "Дюни: Частина друга" Зендея, яка зіграла головну роль у "Ейфорії", була на Паризькому тижні моди, вона обурювалсь: "С*чко, повертайся додому. Ти мені потрібна. Ти потрібна мамі". Ви смієтеся, а я серйозно".

Акторка поділилась, що сподівалася, що роль в "Ейфорії" відкриє для неї нові можливості і їй буде надходити багато пропозицій у роботі. Утім виявилося, що так воно не працює.

Третій сезон "Ейфорії" був відкладений з кількох причин, зокрема через розклад, голлівудські страйки та роботу Левінсона над серіалом HBO "Ідол". Сценаристи почали працювати над сценарієм після закінчення страйку гільдії акторів і сценаристів США, але наразі дати початку виробництва серіалу немає.

Актор Колман Домінго, який також знімається у серіалі НВО, поділився, чому, на його думку, третій сезон було відкладено. Він зауважив, що Левінсон, який є і сценаристом, і режисером, любить відображати реальні ситуації у вигаданому серіалі.

"[Сем] людина, яка пише і переписує, пише і знову переписує, тому, я думаю, що він бореться за те, що важливо. Він швидко реагує на біди світу. Я знаю, що єдине, що я можу вам сказати, це те, що він дуже зацікавлений екзистенційним питанням про те, ким ми є зараз. Наші душі. Ось що він хоче з’ясувати в третьому сезоні", - зазначив Домінго.

У серпні 2023 року Левінсон розповів, що 3 сезон — це "фільм нуар", у якому Ру (яку грає Зендея) "дослідить, що означає бути людиною з принципами в корумпованому світі".

Наприкінці липня 2023 року у 25-річному віці помер виконавець однієї з головних ролей "Ейфорії" Енгус Клауд. Поліція зʼясувала, що він загинув від випадкового передозування смертельною комбінацією препаратів.