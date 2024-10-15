Зірка "Індіани Джонса" Гаррісон Форд пояснив, чому у 82 роки досі знімається в кіно

Про це пише NME.

82-річний американський актор Гаррісон Форд, відомий передусім за ролями Гана Соло в кіноепопеї "Зоряні війни" та Індіани Джонса в однойменній серії фільмів, поділився, чому не припиняє зніматися в кіно.

На запитання, чому він не виходить на пенсію, він зазначив: "О, я керуюся цим необхідним людським контактом. Я можу уявити собі людей, які мають чудові навички та досвід... З цими людьми весело працювати".

Форд прокоментував, чому персонаж Хана Соло викликав резонанс у глядачів.

"Він був персонажем, який був відданий своєму невігластву. Глибоко відданий своєму невігластву. Але якби йому не вистачало почуття гумору, глядачам не було б весело. Я сприймав цей [біг] як фізичну акторську гру, яка передає інформацію про персонажа. Я завжди відчував, що він ледве стримував свої фізичні імпульси", - розповів актор.

Гаррісон Форд зізнався, що перед тим, як зайнятися акторством, він пробував себе як шеф-кухаря "протягом відносно короткого часу, поки про мене не дізналися і не звільнили".

"Моєю першою роботою було приготування їжі в лікарні. Не знаю, що я їм сказав, але вони дали мені ніж і пучок моркви, і я відрізав собі частину пальця за кілька хвилин. Але відділ пришивання пальців був прямо в коридорі, і відразу після цього тебе звільняють за брехню про [кулінарні навички]", - додав він.

Актор з’явиться у другому сезоні "Правдивої терапії", який вийде на Apple+ 16 жовтня.

