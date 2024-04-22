Зірка "Краще подзвоніть Солу" Джанкарло Еспозіто планував самогубство до зйомок у "Пуститися берега", щоб діти отримали гроші від страхової

Про це пише Variety.

Роль Густаво (Гаса) Фрінга, власника мережі фастфудів, який підробляє наркобароном, зробила американського актора Джанкарло Еспозіто зіркою серіалів "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу". Але попри те, що його роль у телевізійному всесвіті Вінса Гіллігана принесла Еспозіто дві номінації на премію "Еммі" та відкрила шлях до одних із найбільших голлівудських франшиз, актор пережив найтемніші часи на початку своєї кар’єри.

У новому інтерв’ю Еспозіто пригадав, як був безробітним актором. У 2008 році він був майже банкрутом - за рік до того, як знятися у "Пуститися берега". Зйомки в проєкті відкрили йому двері для ролей у серіалах "Хлопаки", "Джентльмени", "Мандалорець". На запитання, як він вийшов із цієї ситуації, актор зізнався, що в найгірші часи навіть задумувався про планування суїциду, щоб його родина могла отримати виплату від страхової.

"Виходом для мене в моїй голові було: "Гей, ти отримуєш страхування життя на випадок, якщо хтось покінчить життя самогубством?" Вони (сімʼя, - ред.) матимуть хліб?". [Моя дружина] поняття не мала, чому я запитую її про це… Я просто почав хитрувати. Якби мене хтось збив, смерть через нещасний випадок, тоді [мої діти] отримали б страховку. У мене було четверо дітей. Я хотів, щоб у них було життя. Це був важкий період часу. Я буквально думав про самогубство, щоб вони могли вижити. Ось як низько я був", - пригадав Еспозіто.

Акторові не довелося втілювати свій план. Часто рішення було прийняте з любові та почуття обов’язку перед дітьми. Актор пояснив, що участь у серіалі "Пуститися берега" дала йому можливість вийти з темного періоду та поставила кар’єру на правильний шлях.

"Це був перший натяк на те, що вихід є. Але мене не буде тут, щоб бути поруч з моїми дітьми. Тоді я почав думати, що це не підходить, тому що біль, який я завдав би їм, триватиме все життя, а травма на все життя лише продовжить травму покоління, від якої я намагаюся відійти. Світлом у кінці тунелю був "Пуститися берега", - зазначив актор.

Еспозіто з’явився в ролі Гаса Фрінга в 26 епізодах оригінального серіалу "Пуститися берега", а потім повторив цю роль у приквелі "Краще подзвоніть Солу" в 34 епізодах. На початку цього року він сказав британському GQ, що дуже зацікавлений зіграти Гаса втретє в приквелі про лиходія.

