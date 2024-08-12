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Зірка "Спіймати Кайдаша" Цимбалюк зізнався, що має почуття провини через те, що не воює

Дар'я Тарасова
12 серпня, 2024 понедiлок
12:36
Кіно На фото: Тарас Цимбалюк

Український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк поділився, як ставиться до хейту в соцмережі та почуття провини через те, що не на фронті

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю Аліні Шаманській.

Український актор Тарас Цимбалюк зізнався, що часто стикається з хейтом в соцмережах через те, що не долучився до лав ЗСУ. Проте актор зазначив, що навчився справлятися з цим.

"Я на початку війни реагував неоднозначно на те, що мені писали люди, на кшталт: "Якщо ти не в окопі, значить, ти не чоловік". У плані хейту якось я став на це все дивитися абсолютно інакше. По-перше, мене розчаровує оцей пласт людей, які пишуть оцю всю х**ню. І їх так багато. Немає сенсу на це реагувати", - казав він.

Цимбалюк поділився, що вони часто їздять на гастролі в різні міста України, а прибуток перераховують на потреби ЗСУ.

"Ми приїжджаємо з виставою до Дніпра, де днями були прильоти, і люди дякують, що ми приїхали з "Кайдашевою сім'єю": вони посміялися, перезавантажились. Всі гроші, які ми заробили, віддали військовим. Це хтось має робити, і це не всі розуміють", – наголосив Цимбалюк.

На його думку, не всі чоловіки мають боронити країну зі зброєю в руках.

"Є люди, які дуже категоричні, поверхові. Вони вважають, що зараз усі чоловіки, які є в Україні, повинні піти на передову. Вони не розуміють, чим це закінчиться, якщо так дійсно станеться, хоча це неможливо. Я вже мовчу про те, що немає жодної війни у світі, де служили б всі чоловіки локально, де це відбувається. Це просто неможливо: з погляду логістики, організаційних моментів, військового менеджменту і всього іншого", – додав актор.

На питання, чи є в нього почуття провини, Цимбалюк зізнався: "Звичайно, є. Я не борюся з цим, конкретно цю тему з кваліфікованими людьми не підіймав. Якось намагаюся з собою розмовляти. От і все".

Нещодавно він пояснював, що боїться опинитися на "нулі", не маючи спеціальної підготовки.

У липні актор потрапив у скандал через відпочинок і танці під музику російських виконавців. Згодом він визнав свою помилку і взяв відповідальність за інцидент.

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
мобілізація
Війна з Росією
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