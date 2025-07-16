Зірка "Титаніка" та "Мізері" Кеті Бейтс стала найстаршою номінанткою на "Еммі"

Про це пише Variety.

77-річну американську акторку Кеті Бейтс номінували на премію "Еммі" в категорії "Найкраща акторка драматичного серіалу" за роль у перезавантаженому серіалі CBS "Метлок". Бейтс увійшла в історію премії "Еммі", ставши найстаршою акторкою, коли-небудь номінованою в цій категорії.

Цією номінацією Бейтс побила рекорд, який раніше встановила Анджела Ленсбері, якій було 70 років, коли вона отримала свою останню номінацію в 1996 році за роль у фільмі "Вона написала вбивство".

У серіалі "Метлок" Бейтс грає Медлін "Метті" Метлок, проникливу та стійку адвокатку, яка повертається у світ права через десятиліття після таємничого та трагічного виходу на пенсію. Публічна версія її передісторії — це особиста втрата: овдовіла та фінансово спустошена азартними іграми чоловіка, вона змушена виховувати онука після смерті доньки в автомобільній аварії. Метті влаштовують у впливову юридичну фірму Jacobson Moore, де вона підпорядковується Олімпії, кмітливій, молодшій партнерці, попри свій багаторічний юридичний досвід.

Це далеко не перше визнання Кеті Бейтс премією "Еммі". Раніше вона була номінована в тій самій категорії у 2011 та 2012 роках за роль Гаррієт Корн у серіалі "Закон Гаррі" на каналі NBC, ставши п'ятою найстаршою номінанткою в історії цієї категорії у віці 64 років. Хоча вона не перемогла за цю роль, Бейтс отримала дві премії "Еммі" — одну за запрошену появу у серіалі "Двоє з половиною чоловіків" та іншу за роль другого плану у серіалі "Американська історія жахів: Ковен".

Ця номінація також знаменує собою важливий момент для CBS, оскільки Бейтс стає першою номінанткою телеканалу в цій категорії за понад десять років, після перемоги Джуліанни Маргуліс за фільм "Хороша дружина" у 2014 році.

Окрім телевізійних нагород, Бейтс є володаркою премії "Оскар" за роль Енні Вілкс у фільмі "Мізері" (1990), а також номінанткою за фільми "Основні кольори" (1998), "Про Шмідта" (2002) та "Річард Джуелл" (2019). Крім того, вона також є номінанткою на премію "Тоні" за головну жіночу роль у виставі 1983 року за постановку "Ніч, мамо".

77-му церемонію вручення премії "Еммі" вестиме Нейт Баргатце, а пряма трансляція відбудеться в неділю, 14 вересня.