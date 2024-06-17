Зірка "Володаря Перснів" представив в Україні свою режисерську роботу
Голлівудський актор та тричі номінант на "Оскар" Вігго Мортенсен приїхав на кінофестиваль "Миколайчук OPEN" у Чернівцях. Він презентував власний фільм "Мертві не завдають болю"
Про це повідомило Суспільне.Чернівці.
Вігго приїхав на фестиваль, оскільки має тур Європою з показом нового фільму "Мертві не завдають болю". Стрічка стала фільмом - відкриття "Миколайчук OPEN". Мортенсен також зіграв головну роль та написав музику до фільму.
"Я грав цю музику оператору і казав, що ця сцена має мати такий настрій, ритм, тон", - розповідає Мортенсен.
Про що фільм
"Мертві не завдають болю" - вестерн, події якого розгортаються під час Громадянської війни у США. На глядача чекає історія кохання. Режисер розповів, що присвятив фільм своїй матері. У ньому він хотів показати життя простих жінок, поки вони чекають своїх чоловіків з війни, а також їх внесок в країну, яка перебуває в стані війни. За словами Мортенсена, головна героїня фільму - це також просто жінка, яка чекає чоловіка з війни і яких, як вона — більшість. Це режисер і хотів показати у фільмі.
Хто такий Мортенсен
Вігго Мортенсен — американський актор данського походження, відомий своєю роллю Арагорна у фільмі "Володар перснів". Його тричі номінували на премію "Оскар" у 2008, 2017 та 2019 роках.
Актор один із тих голівудських зірок, які публічно підтримали Україну. Нещодавно він записав відео у футболці з тризубом на підтримку України на кінофестивалі у Глазго.
- Зазначимо, у суботу, 15 червня, у Чернівцях стартував фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN. Він триватиме до 23 червня. Цьогоріч у програмі фестивалю є фільми з Каннського і Венеційського фестивалів, горори, авторська кінофантастика, нові роботи лауреатів "Оскару". Всього за 9 днів покажуть понад 50 картин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.36
- Актуальне
- Важливе