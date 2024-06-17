Зірка "Володаря Перснів" представив в Україні свою режисерську роботу

Про це повідомило Суспільне.Чернівці.

Вігго приїхав на фестиваль, оскільки має тур Європою з показом нового фільму "Мертві не завдають болю". Стрічка стала фільмом - відкриття "Миколайчук OPEN". Мортенсен також зіграв головну роль та написав музику до фільму.

"Я грав цю музику оператору і казав, що ця сцена має мати такий настрій, ритм, тон", - розповідає Мортенсен.

Про що фільм

"Мертві не завдають болю" - вестерн, події якого розгортаються під час Громадянської війни у США. На глядача чекає історія кохання. Режисер розповів, що присвятив фільм своїй матері. У ньому він хотів показати життя простих жінок, поки вони чекають своїх чоловіків з війни, а також їх внесок в країну, яка перебуває в стані війни. За словами Мортенсена, головна героїня фільму - це також просто жінка, яка чекає чоловіка з війни і яких, як вона — більшість. Це режисер і хотів показати у фільмі.

Хто такий Мортенсен

Вігго Мортенсен — американський актор данського походження, відомий своєю роллю Арагорна у фільмі "Володар перснів". Його тричі номінували на премію "Оскар" у 2008, 2017 та 2019 роках.

Актор один із тих голівудських зірок, які публічно підтримали Україну. Нещодавно він записав відео у футболці з тризубом на підтримку України на кінофестивалі у Глазго.