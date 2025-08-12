Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кіно Звинувачення Костянтина Темляка в домашньому насильстві: українська кіноакадемія пропонує публічне обговорення

Звинувачення Костянтина Темляка в домашньому насильстві: українська кіноакадемія пропонує публічне обговорення

Дар'я Тарасова
12 серпня, 2025 вiвторок
14:10
Кіно БожеВільні

Українська кіноакадемія засудила насильницькі дії актора та військовослужбовця Костянтина Темляка та пропонує спільно виробити механізми реагування на подібні випадки

Зміст

Про це повідомили в instagram української кіноакадемії.

Українська кіноакадемія відреагувала на звинувачення на адресу актора Костянтина Темляка в домашньому насильстві. У кіноакадемії зазначили, що виступають за дотримання професіоналізму у сфері кіно та аудіовізуального мистецтва.

"Ми переконані, що будь-які прояви поведінки, які принижують гідність людини та порушують взаємоповагу, є абсолютно неприпустимими.
Насильницькі дії актора Костянтина Темляка, що набули широкого суспільного розголосу останніми днями, стали ще одним нагадуванням про важливість персональної відповідальності кожного. Кіноакадемія однозначно засуджує такі вчинки як ганебні", - заявили в українській кіноакадемії.

В офіційній заяві наголошується, що українська кіноакадемія "й надалі працюватиме над тим, щоб принципи доброчесності стали невіднятною частиною щоденної практики нашої професійної спільноти". Разом з тим, вони пропонують виробити механізми реагування.

"Ми вважаємо за необхідне ініціювати публічні обговорення цього питання на професійних майданчиках, щоб сформувати спільне бачення та виробити дієві механізми реагування на подібні випадки", - додали в кіноакадемії.

Зазначимо, що Jerry Heil і YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" за участі Костянтина Темляка і його дружини Анастасії Нестеренко після звинувачень актора в домашньому насильстві. Вони створять новий кліп і запрошують українців надсилати свої відео для нього.

Разом з тим, 11 вересня на великий екран вийде фільм "Малевич", у якому знявся Костянтин Темляк. Чи будуть зі стрічки вирізати сцени з актором, невідомо.

Звинувачення у домашньому насильстві на адресу Костянтина Темляка

Українська фотографка Анастасія Соловйова 8 серпня звинуватила в домашньому насильстві, зокрема фізичному та психологічному, актора та військовослужбовця Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію чотири роки через "сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насильства, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду".

"Костянтин Темляк — тиран, аб’юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина". "Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом, не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", — заявила Анастасія.

За її словами, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка. Він її бив, контролював, принижував, звинувачував у тому, чого вона не робила, зраджував, а коли Анастасія хотіла розірвати стосунки, шантажував її самогубством.

Згодом вона дізналася, що інші колишні дівчата Темляка мали схожий досвід у стосунках із ним.

Після цього Темляк записав відео, в якому попросив вибачення і додав, що в нього було ще декілька "таких стосунків"

"Дуже ментально-нездорових стосунків. Я вибачався вже перед цими людьми — здається, ми знайшли порозуміння ще у минулому. Проте я хотів би ще раз щиро вибачитися за той досвід, який нам довелося пережити. В мене погано виходить брехати, тому я закінчу думкою, яка зараз живе в моєму серці. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому", - підкреслив актор.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Україна
скандал
українське кіно
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
11 серпня, 2025 понедiлок
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
Казімєж Вуйціцький
Автор Леся Вакулюк
10 серпня, 2025 неділя
Історик Казімєж Вуйціцький: Польща потребує українців, навіть якщо популісти кажуть інше
Валерій Чалий
Автор Євген Козярін
11 серпня, 2025 понедiлок
Україна втрачає вікно можливостей виходу з широкомасштабної війни, - Чалий
Київ
+21.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.18
    Купівля 41.18
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
12 серпня
20:31
Володимир Зеленський
"Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію": Зеленський про ситуацію у Добропіллі і на Покровському напрямку
20:30
Володимир Зеленський
Зеленський: Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу
20:04
OPINION
Країно, прокинься...
19:53
Україна прийматиме першу мексиканську антарктичну експедицію на станції "Академіка Вернадського"
19:48
Юлія Свириденко
Свириденко оголосила про збільшення президентських стипендій та запровадження нових виплат випускникам, які склали НМТ на понад 185 балів
19:30
Ексклюзив
танк, зброя
У Defense Express проаналізували, яку зброю Україна може отримати від Азербайджану
19:29
Ексклюзив
Азербайджанці збільшують свої інвестиції в Україну попри війну, - посол Гусєв
19:19
Дем'ян Ганул
Вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула: підозрюваному продовжили запобіжний захід
19:07
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
19:06
Руслан Стефанчук
Україна не може відмовитися від територій навіть шляхом референдуму, - Стефанчук
18:49
Оновлено
ЗАЕС
Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу
18:43
діти, повернення дітей, окупація
З окупованої території повернули маму з чотирма дітьми: найменшій півтора року
18:40
Ексклюзив
Азербайджан
Азербайджан може почати передавати зброю Україні: експерт з Південного Кавказу назвав умову
18:34
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії
18:31
Ексклюзив
У Києві запрацює театральна інсталяція нового формату "Сенсорний лабіринт"
18:28
Зеленський
Зеленський у розмові з президентом Румунії: Готуємося до важливих контактів і чекаємо в Україні
18:28
Аналітика
“Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО
18:19
Болгарія
У Болгарії за запитом НАБУ проводять обшуки у справі про корупцію на закупівлі зброї для України
18:17
ЗСУ зачистили Степногірськ на Запоріжжі, куди раніше проникав ворог, - DeepState
18:14
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
Буданов відвідав позиції ГУР на острові Зміїний і газовидобувних платформах у Чорному морі
18:05
телефон
У Криму росіяни планують вимкнути мобільний інтернет на тривалий період, аби протидіяти "ворожим атакам", - "Жовта стрічка"
18:00
OPINION
Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін
17:46
Били кийками, нацьковували собак і катували шокерами: двоє посадовців колонії у РФ, які знущалися з українських полонених, отримали заочну підозру
17:46
СБУ дронами повторно уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані
17:45
"Залишатися на звʼязку у важкодоступних місцях": в Україні запускають технологію Starlink Direct to Cell
17:38
Ведучий Джиммі Кіммел отримав громадянство Італії, оскільки президентство Трампа "гірше, ніж припускалося"
17:38
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
На Курщині перебувають близько 11 тис. військових КНДР, очікується прибуття ще 6 тис., - ГУР
17:37
Ердоган та Зеленський
Ердоган у розмові з Зеленським підтвердив готовність організувати саміт лідерів України, США, РФ та Туреччини
17:17
ЗСУ
Бої на Покровському та Добропільському напрямках: у Генштабі розповіли, як Сили оборони стримують штурми росіян
17:07
Зеленський, Путін, Трамп
"Нічого про Україну без нас": Зеленський заявив, що зустріч Путіна й Трампа може бути важливою лише для їхніх двосторонніх відносин
17:01
Російська дезінформація
"Пам’ятки для дружин військових із порадами терпіти побої": ЦПД попередив про новий фейк росіян
16:40
на фото президент України Володимир Зеленський
"Пропоную підвищити до 22 років": Зеленський доручив уряду спростити можливість перетину кордону для чоловіків
16:36
Від початку доби відбувся 91 бій, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки ворога
16:23
Кая Каллас
Путін хоче пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції, аби вдати переговори, - Каллас
16:13
Пентагон
Адміністрація Трампа розглядає створення нового підрозділу для боротьби з протестами, - WP
16:04
маєток Орбана
В Угорщині знайшли маєток Орбана з приватним зоопарком, як у Януковича
16:01
OPINION
Імітація мирних переговорів
15:46
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Одеси на другу половину серпня
15:37
Оновлено
Дональд Туск
Польща депортує 57 українців після концерту Макса Коржа у Варшаві через порушення громадського порядку
15:35
Дональд Туск
"Сценарій Путіна, організований місцевими ідіотами": Туск заявив, що РФ намагається розсварити Україну й Польщу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV