Звинувачення Костянтина Темляка в домашньому насильстві: українська кіноакадемія пропонує публічне обговорення

Про це повідомили в instagram української кіноакадемії.

Українська кіноакадемія відреагувала на звинувачення на адресу актора Костянтина Темляка в домашньому насильстві. У кіноакадемії зазначили, що виступають за дотримання професіоналізму у сфері кіно та аудіовізуального мистецтва.

"Ми переконані, що будь-які прояви поведінки, які принижують гідність людини та порушують взаємоповагу, є абсолютно неприпустимими.

Насильницькі дії актора Костянтина Темляка, що набули широкого суспільного розголосу останніми днями, стали ще одним нагадуванням про важливість персональної відповідальності кожного. Кіноакадемія однозначно засуджує такі вчинки як ганебні", - заявили в українській кіноакадемії.

В офіційній заяві наголошується, що українська кіноакадемія "й надалі працюватиме над тим, щоб принципи доброчесності стали невіднятною частиною щоденної практики нашої професійної спільноти". Разом з тим, вони пропонують виробити механізми реагування.

"Ми вважаємо за необхідне ініціювати публічні обговорення цього питання на професійних майданчиках, щоб сформувати спільне бачення та виробити дієві механізми реагування на подібні випадки", - додали в кіноакадемії.

Зазначимо, що Jerry Heil і YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" за участі Костянтина Темляка і його дружини Анастасії Нестеренко після звинувачень актора в домашньому насильстві. Вони створять новий кліп і запрошують українців надсилати свої відео для нього.

Разом з тим, 11 вересня на великий екран вийде фільм "Малевич", у якому знявся Костянтин Темляк. Чи будуть зі стрічки вирізати сцени з актором, невідомо.

Звинувачення у домашньому насильстві на адресу Костянтина Темляка

Українська фотографка Анастасія Соловйова 8 серпня звинуватила в домашньому насильстві, зокрема фізичному та психологічному, актора та військовослужбовця Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію чотири роки через "сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насильства, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду".

"Костянтин Темляк — тиран, аб’юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина". "Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом, не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", — заявила Анастасія.

За її словами, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка. Він її бив, контролював, принижував, звинувачував у тому, чого вона не робила, зраджував, а коли Анастасія хотіла розірвати стосунки, шантажував її самогубством.

Згодом вона дізналася, що інші колишні дівчата Темляка мали схожий досвід у стосунках із ним.

Після цього Темляк записав відео, в якому попросив вибачення і додав, що в нього було ще декілька "таких стосунків"

"Дуже ментально-нездорових стосунків. Я вибачався вже перед цими людьми — здається, ми знайшли порозуміння ще у минулому. Проте я хотів би ще раз щиро вибачитися за той досвід, який нам довелося пережити. В мене погано виходить брехати, тому я закінчу думкою, яка зараз живе в моєму серці. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому", - підкреслив актор.