Зйомки нового фільму про Бріджит Джонс викликали обурення Гаррі Стайлза та зірки "Богемної рапсодії" Рамі Малека

Про це пише The Sun.

У столиці Великої Британії розпочалися зйомки четвертої стрічки про Бріджит Джонс з Рене Зеллвегер і Г'ю Грантом у головних ролях, що отримала назву "Шаленію від хлопчиська". Фільм знімають в елітному районі Лондона, що викликало обурення його мешканців.

Зокрема, на цій вулиці проживають співак Гаррі Стайлз, актор "Богемної рапсодії" та серіалу "Містер Робот" Рамі Малек, коміки Рікі Джервейс та Ровен Аткінсон. Представники знімальної групи "Шаленію від хлопчиська" направили мешканцям району листи з проханням "не гуляти вулицею або робити це лише в певний час", аби не заважати знімальному процесу.

"Фільм спричиняє хаос у цій частині Північного Лондона, де знімають більшу частину фільму. Усі райони, де живуть такі зірки, як Гаррі, Рамі, Рікі Джервейс та Ровен Аткінсон, отримують листи від виробництва про те, щоб не заважати зйомкам", - розповів виданню інсайдер.

Він уточнив, що в листах знаменитостей попросили залишити власні домівки на період зйомок або не ходити вулицями в певні години.

"Вони ніби стали заручниками Бріджит. І це зводить усіх з розуму", - додало джерело.

Раніше повідомлялося, що Рене Зеллвегер повернеться до головної ролі в новому фільмі про Бріджит Джонс. Фільм вийде в кінотеатрах по всьому світу та на Peacock у США в День святого Валентина 2025 року.