Кінотеатри Литви відмовилися показувати мультфільм Міядзакі "Хлопчик і чапля" через зв'язки прокатника з РФ

Про це повідомляє LRT.

У пресрелізі литовських кінотеатрів і кінопрокатників йдеться про те що, анімаційний фільм "Хлопчик і чапля", названий серед претендентів на премію "Оскар" 2024 року не вийде в прокат у литовських кінотеатрах.

Литовські кінотеатри стверджують, що отримали інформацію про те, що естонська компанія Artgene планує дистрибуцію "Хлопчика та чаплі" у всіх країнах Балтії, проте раніше ходили чутки, що початковий правовласник - французька компанія Goodfellas продала оригінальні права на фільм у Росії, країнах Балтії та в усіх сусідніх країнах суб'єктам господарювання, пов'язаним із російським капіталом.

Знаючи про ці підозри, кінотеатри Литви критично оцінили пропозицію про показ фільму і більш детально перевірили всю загальнодоступну інформацію.

Зазначається, що зв'язки з РФ можна було легко виявити у відкритих джерелах.

"У міру наближення дня прем'єри всі кінотеатри, які не погодилися на показ фільму, отримали офіційну заяву від представника компанії Artgene, в якій була викладена вся позиція... і одночасно була названа своєрідна загроза, що у разі відмови Литва буде публічно засуджена у світі за підрив фільму”, - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що цей крок спрямований на те, аби привернути увагу великих торгових агентів Євросоюзу, щоб вони не спокушалися грошима пов'язаних з Росією компаній.

До кінотеатрів на знак солідарності приєднуються інші представники кіноринку Литви, у тому числі кінопрокатники, продюсери, інші юридичні та фізичні особи.

Наголошується, що у відповідь на агресивне звернення компанії Artgene до литовських кінопрокатників весь литовський кіноринок вирішив першим публічно висловити свою позицію і пояснити, чому фільм "Хлопчик і чапля", який очікується всіма шанувальниками жанру аніме, не дійде до литовського глядача.

"Кіносуспільство Литви закликає інші країни Балтії відреагувати на цю інформацію та потенційно шкідливі дії Росії для економіки та кіноіндустрії країн Балтії, а також запобігти господарській діяльності держави-агресора", - заявляють кінотеатри та кінопрокатники.