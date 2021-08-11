Кіпр розширив перелік препаратів, з вакцинацією якими дозволений в'їзд до країни
Кіпр розширив перелік вакцин від COVID-19, необхідний для перетину кордону
Про це повідомило посольство України в Республіці Кіпр
Згідно з рішенням, країна розширила перелік препаратів, сертифікати про вакцинацію якими, видані Україною, є підставою для перетину кордону Кіпру.
У списку: Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.71
Купівля 26.71Продаж 26.95
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.65
- Актуальне
- Важливе