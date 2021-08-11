Кіпр розширив перелік препаратів, з вакцинацією якими дозволений в'їзд до країни

Про це повідомило посольство України в Республіці Кіпр



Згідно з рішенням, країна розширила перелік препаратів, сертифікати про вакцинацію якими, видані Україною, є підставою для перетину кордону Кіпру.



У списку: Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna Vaccine, Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio.

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