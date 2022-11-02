Кіпр скасовує спрощений візовий режим для росіян
Влада Кіпру заявила, що острівна держава не дозволятиме спрощені правила для росіян, які звертаються за туристичними візами
Про це інформує Financial Mirror.
Від 1 грудня країна почне стягувати плату з росіян за оформлення туристичних віз, раніше громадяни РФ були звільнені від візових зборів.
"Згідно з новими правилами, які набудуть чинності в наступному місяці, власники російського паспорта, які наразі звільнені від візового збору, повинні заплатити 80 євро при оформленні туристичної візи для дорослих, а за дітей віком від шести до 12 років – 40 євро", – йдеться в повідомленні.
Кіпр прийняв таке рішення після повного припинення угоди про спрощення візового режиму Європейським Союзом.
"Відповідно до ухваленого рішення, яке офіційно набуло чинності 12 вересня, плата за оформлення візи в Російську Федерацію зросла з 35 до 80 євро", – додають у відомстві.
Відтепер на росіян чекають збільшений термін оформлення віз і суворіші правила видачі.
- 1 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив деталі стосовно питання заборони росіянам в’їзду до ЄС.
- Верховна Рада України закликала Європейський Союз припинити видачу туристичних віз громадянам Росії, скасувати вже отримані візи та продовжити запровадження санкцій.
- Міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич вважає, що країна має зупинити дію безвізової угоди з Росією, яка діє з 2008 року.
- 6 вересня Єврокомісія схвалила повне зупинення угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.
- 9 вересня Латвія обмежила в'їзд громадянам РФ.
- У п'ятницю, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила повністю зупинити спрощений візовий режим із Росією з 12 вересня.
- 13 вересня Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили оформлювати туристичні візи громадянам Росії.
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