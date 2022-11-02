Кіпр скасовує спрощений візовий режим для росіян

Про це інформує Financial Mirror.

Від 1 грудня країна почне стягувати плату з росіян за оформлення туристичних віз, раніше громадяни РФ були звільнені від візових зборів.

"Згідно з новими правилами, які набудуть чинності в наступному місяці, власники російського паспорта, які наразі звільнені від візового збору, повинні заплатити 80 євро при оформленні туристичної візи для дорослих, а за дітей віком від шести до 12 років – 40 євро", – йдеться в повідомленні.

Кіпр прийняв таке рішення після повного припинення угоди про спрощення візового режиму Європейським Союзом.

"Відповідно до ухваленого рішення, яке офіційно набуло чинності 12 вересня, плата за оформлення візи в Російську Федерацію зросла з 35 до 80 євро", – додають у відомстві.

Відтепер на росіян чекають збільшений термін оформлення віз і суворіші правила видачі.