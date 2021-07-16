Кіпр заявляє про відкриття попереджувального вогню турецькою береговою охороною по катеру морської поліції

Про це пише CyprusMail.



Турецька берегова охорона обстріляла катер морської поліції грецького Кіпру в морі біля Като-Піргос ранком четверга.



Інцидент стався близько 3.30 ранку під час чергового патрулювання морською поліцією для перевірки нелегальних іммігрантів, що прибули з Туреччини.



За даними поліції, невеликий човен із трьох членів помітив судно берегової охорони Туреччини приблизно за 11 морських миль від порту Като-Піргос.



Патрульний човен греків-кіпріотів почав прямувати до рибальського селища, але турецька берегова охорона почала переслідувати його і здійснила чотири попереджувальні постріли.



Міністерству закордонних справ повідомлено про подію, сказали вполіції Кіпру.



Після інциденту президент ради громади Като-Піргос Нікос Клеантус повторив свої давні прохання про посилення патрулювання та перевірок як на морі, так і на суші.



Він сказав, що "незрозуміло", чому портові та морські управління району маютьі лише один невеликий патрульний човен.



За словами Клеантуса, "серйозна провокація турецької берегової охорони є частиною захисту, яку надають торговцям нелегальними іммігрантами, які останнім часом дуже часто виходять у район Като-Піргос".