Кислиця: армія РФ демонструвала "стійкість" та "мужність", тікаючи з-під Києва з награбованими унітазами й килимами та лишивши десятки зґвалтованих жінок

Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН.

Постпред України при ООН нагадав, що в 18 квітня Володимир Путін удостоїв 64-у мотострілецьку бригаду російської армії почесного звання гвардійської. Аргументом такого стали "масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність" солдатів цієї бригади.

За словами Кислиці, саме цей підрозділ "згідно з початковими російськими планами мав захопити Київ" і місяць перебував у Бучі, влаштувавши терор проти цивільного населення.

"Військові цієї бригади, багато з яких уже ідентифіковані, понесуть відповідальність за масові звірства у Бучі. Такою є російська інтерпретація героїзму та мужності - убити сотні беззбройних мирних жителів, зґвалтувати десятки жінок і дівчат і, нарешті, втекти від українських військ", - наголосив він.

Постпред зазначив, що російські солдати продемонстрували "стійкість" лише в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони наполегливо зберігали все награбоване.

"Росіяни залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами й навіть унітазами", - додав він.









2 квітня повідомлялося, що у Білорусі на "базарі" окупанти продають цінні речі, награбовані на війні проти України, і намагаються обміняти викрадені в українців євро та долари. Згодом видання "Беларускі Гаюн" оприлюднило запис з відділення служби доставки у Мозирі, з якого російські мародери відправляють додому награбоване в Україні майно.

Також з'явилися факти воєнних злочинів окупантів на Київщині: зґвалтовані 14-річна дівчинка, 11-річний хлопчик, 20-річна жінка. СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". Згодом журналісти "Схем" спільно з російською редакцією Радіо Свобода встановили фігурантів схвальної розмови про ґвалтування українських жінок. Міський голова Бучі Андрій Федорук розповів, що російські окупанти ґвалтували як жінок, так і чоловіків у Київській області.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb