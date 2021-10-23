Кіссінджер закликав до глобальної співпраці в ім'я перемоги над коронавірусом та зміною клімату
Колишній держсекретар США й один з ідеологів американської дипломатії Генрі Кіссінджер заявив, що для вирішення таких проблем, як пандемія коронавірусу та зміна клімату, необхідна тісніша співпраця між провідними державами світу,
З такою заявою політик виступив у Китаї, перебуваючи на щорічному саміті Bund, передає Еспресо.TV.
"Якщо світ стане націоналістичною ареною для всіх країн, буде набагато складніше запобігти неприємностям і уникнути конфліктів. Тому я сподіваюся, що світові лідери спочатку виконають свої основні обов’язки перед власним народом і водночас з’єднають людей світу спільними людськими зв'язками", - наводить його слова агенція Bloomberg.
При цьому Кіссінджер високо оцінив рішення Пекіна припинити будівництво нових вугільних електростанцій, і сказав, що програма Всесвітньої організації охорони здоров’я з профілактики малярії є вдалим прикладом переваг глобального співробітництва.
Довідка
Саміт Bund Summit у Шанхаї - це триденний фінансовий форум, який завершується в неділю, 24 жовтня.
Цьогорічна програма включає виступи та обговорення за участю колишнього прем’єрміністра Великої Британії Тоні Блера та засновника хеджфонду Bridgewater Associates Рея Даліо.
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