Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Ця так звана дружба без кордонів має чітко визначені на цей час кордони, які визначаються тим, що КНР поки не допомагає Російській Федерації військово або військово-технічно. Або не допомагає РФ у великих масштабах обходити санкції, накладені на Росію", - сказав Юрій Пойта.

Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network зазначив, що китайсько-російські відносини будуть лише поглиблюватися, адже Китай налаштований підтримувати Росію та її економіку.

"Але все ж таки ми бачимо посилення взаємодії між цими країнами. І я думаю, що в короткостроковій і довгостроковій перспективі цей тренд буде залишатися і все ж таки відносини будуть поглиблюватися. Китай буде підтримувати РФ і її економіку, в тому числі надаючи свої ринки для того політичного режиму, який наразі є в Росії", - додав він.

22 жовтня стало відомо, що Китай засудив санкції ЄС проти Ірану.

Комуністична партія Китаю на своєму 20-му з'їзді затвердила Сі Цзіньпіна на третій п'ятирічний термін перебування на посаді генерального секретаря Компартії.

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