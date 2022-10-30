Китай буде підтримувати РФ і її економіку, надаючи свої ринки для російського режиму, - китаєзнавець Пойта
Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта висловив думку, що китайсько-російські відносини будуть лише поглиблюватися, адже Китай налаштований підтримувати Росію та її економіку
Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.
"Ця так звана дружба без кордонів має чітко визначені на цей час кордони, які визначаються тим, що КНР поки не допомагає Російській Федерації військово або військово-технічно. Або не допомагає РФ у великих масштабах обходити санкції, накладені на Росію", - сказав Юрій Пойта.
Керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network зазначив, що китайсько-російські відносини будуть лише поглиблюватися, адже Китай налаштований підтримувати Росію та її економіку.
"Але все ж таки ми бачимо посилення взаємодії між цими країнами. І я думаю, що в короткостроковій і довгостроковій перспективі цей тренд буде залишатися і все ж таки відносини будуть поглиблюватися. Китай буде підтримувати РФ і її економіку, в тому числі надаючи свої ринки для того політичного режиму, який наразі є в Росії", - додав він.
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