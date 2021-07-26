Китай евакуював понад півтора мільйона людей через тайфун в прибережній провінції
Влада КНР евакуювала понад 1,65 млн жителів східної провінції Чжецзян через наближення тропічного шторму "Іньфа"
Про це розповідає Global Times.
З метою забезпечення безпеки в столиці провінції - місті Ханчжоу - була припинена робота метро і залізничного транспорту.
Місцева влада ввела перший рівень реагування на надзвичайні ситуації.
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За даними Національної метеорологічної служби Китаю, сьогодні о 09.50 за місцевим часом шторм "Іньфа" досяг узбережжя провінції Чжецзян. Відзначається, що від шторму можуть постраждати Шанхай, провінції Чжецзян, Цзянсу і інші прибережні райони Китаю.
Міністр водних ресурсів Китаю заявив, що шторм рухається повільно з достатньою кількістю водяної пари і легко може викликати тривалі проливні дощі і сильні вітри, що може привести до серйозних наслідків. Він закликав владу вжити заходів в містах, щоб запобігти повені.
Міжнародний аеропорт Нінбо опублікував екстрене повідомлення вранці в понеділок, заявивши про скасування всіх рейсів.
Влада провінції Чжецзян направила рятувальні бригади для переведення жителів з ризикованих районів у аварійні притулки після того, як оновила рівень реагування на надзвичайні ситуації до першого ступеню. Станом на ніч неділюі було переселено понад 1,65 мільйона жителів.
- Нагадаємо, 21 липня у КНР залило 12-мільйонне місто Чженчжоу на Хуанхе. Метро мегаполіса затопило, в ньому загинули 12 людей. Загалом у провінції Хенань від негоди, спричиненої сильними зливами, загинули 69 осіб.
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