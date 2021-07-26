В Китаї велетенська піщана буря з пустелі Гобі вкрила місто Дуньхуан.ВІДЕО
Сильна піщана буря з хмарами пилу висотою не менше 100 метрів викликала хаос в стародавньому місті Дуньхуан на північному заході Китаю
Про це розповідає South China Morning Post.
Дуньхуан, древнє місто на Великому шовковому шляху, що виросло біля оази, накрила пилова буря.
Буря розпочалась близько 15:00 25 липня, змусивши місцеву поліцію ввести контроль за дорожнім рухом та наказати водіям з'їхати зі швидкісних автомагістралей в зони обслуговування, щоб перечекати негоду.
Читайте також: У Китаї залило 12-мільйонне місто Чженчжоу на Хуанхе: метро затопило, загинули 12 людей
Відзначимо, що Дуньхуан розташований в пустелі Гобі і відомий своїм суворим кліматом і умовами життя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.13
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе