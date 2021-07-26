В Китаї велетенська піщана буря з пустелі Гобі вкрила місто Дуньхуан.ВІДЕО

Про це розповідає South China Morning Post.



Дуньхуан, древнє місто на Великому шовковому шляху, що виросло біля оази, накрила пилова буря.



Буря розпочалась близько 15:00 25 липня, змусивши місцеву поліцію ввести контроль за дорожнім рухом та наказати водіям з'їхати зі швидкісних автомагістралей в зони обслуговування, щоб перечекати негоду.



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Відзначимо, що Дуньхуан розташований в пустелі Гобі і відомий своїм суворим кліматом і умовами життя.

