Китай має обрати, чи дійсно він хоче допомогти Путіну вбивати українців, - Кірбі
Ухвалюючи рішення про можливу передачу летальної зброї РФ, Китай має зважити, чи дійсно хоче допомогти Путіну вбивати українців
Про це координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив в інтерв'ю журналістам Голосу Америки.
Журналіст запитав Джона Кірбі щодо можливої реакції США на передачу Китаєм летальної зброї Росії, на що посадовець США ствердив, що держсекретар Ентоні Блінкен персонально попередив китайського колегу. І "Китай не зняв це питання з порядку денного".
"Китаю належить зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік президента Росії Путіна? Чи справді він хоче допомогти Путіну у вбивстві невинних українців? Тому що саме так виглядав би такий крок. І якщо Китай дбає про свою міжнародну репутацію, можна було б припустити, що він вважатиме це таким, що не відповідає своїм інтересам", - зазначив посадовець США.
- Нагадаємо, напередодні у Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима, що в разі надання летальної допомоги Росії він постане перед серйозними наслідками.
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