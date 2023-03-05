Китай має обрати, чи дійсно він хоче допомогти Путіну вбивати українців, - Кірбі

Про це координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив в інтерв'ю журналістам Голосу Америки.

Журналіст запитав Джона Кірбі щодо можливої реакції США на передачу Китаєм летальної зброї Росії, на що посадовець США ствердив, що держсекретар Ентоні Блінкен персонально попередив китайського колегу. І "Китай не зняв це питання з порядку денного".

"Китаю належить зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік президента Росії Путіна? Чи справді він хоче допомогти Путіну у вбивстві невинних українців? Тому що саме так виглядав би такий крок. І якщо Китай дбає про свою міжнародну репутацію, можна було б припустити, що він вважатиме це таким, що не відповідає своїм інтересам", - зазначив посадовець США.