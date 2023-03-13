Китай має зробити пропозицію щодо миру, яка привабила б обидві сторони, - експерт-міжнародник Семиволос
Китай має зробити пропозицію щодо миру, яка б влаштовувала і Україну, і Росію - поки не видно, що така ідея існує
Про це директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос сказав у ефірі Еспресо.
"Китай не може вистрілити у повітря. Вони вважають себе дуже серйозною країною, яка має величезні амбіції. У них мають бути пропозиції, які просто не можна відкинути. Це має бути щось, що приваблює як мінімум і Росію, і Україну", - зазначив він.
Експерт заявив, що поки не бачить такої пропозиції і цілком можливо, що вона зараз не виникне, а буде формуватися пізніше.
"Після цих візитів та переговорів китайці зроблять паузу, скажуть, що сторони не готові і через деякий час повернуться з пропозицією. Сама ідея китайського посередництва багатьох приваблює. Китай - це серйозна країна з великим потенціалом, яка може при певних обставинах стати гарантом. Для цього треба, щоб ці обставини виникли - поки я не бачу такої перспективи", - вважає Семиволос.
- За даними Reuters, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Москву наступного тижня та зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Видання WSJ повідомило, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України.
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