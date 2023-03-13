Про це директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос сказав у ефірі Еспресо.

"Китай не може вистрілити у повітря. Вони вважають себе дуже серйозною країною, яка має величезні амбіції. У них мають бути пропозиції, які просто не можна відкинути. Це має бути щось, що приваблює як мінімум і Росію, і Україну", - зазначив він.

Експерт заявив, що поки не бачить такої пропозиції і цілком можливо, що вона зараз не виникне, а буде формуватися пізніше.

"Після цих візитів та переговорів китайці зроблять паузу, скажуть, що сторони не готові і через деякий час повернуться з пропозицією. Сама ідея китайського посередництва багатьох приваблює. Китай - це серйозна країна з великим потенціалом, яка може при певних обставинах стати гарантом. Для цього треба, щоб ці обставини виникли - поки я не бачу такої перспективи", - вважає Семиволос.