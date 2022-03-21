Китай надасть Україні ще 10 млн юаней гуманітарної допомоги, - МЗС КНР
Китай готовий додатково надати Україні 10 млн юаней у якості гуманітарної допомоги
Про це повідомляє Reuters.
За словами речника Міністерства закордонних справ Китаю Вана Веньбіня, Китайський Червоний Хрест запропонує Україні додатково 10 млн юаней ($1,57 млн) у якості гуманітарної допомоги.
Про це речник повідомив на брифінгу в Пекіні.
Попередньо, представники Міністерства закордонних справ КНР уже повідомляли про надання Україні гумдопомоги у сумі 5 млн юаней на початку березня.
- Китай спростовує інформацію про надання військової допомоги Росії - лише продукти та медикаменти.
- Китайський Червоний Хрест надасть Україні близько $791 тисяч гуманітарної допомоги.
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