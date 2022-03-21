Китай надасть Україні ще 10 млн юаней гуманітарної допомоги, - МЗС КНР

Про це повідомляє Reuters.

За словами речника Міністерства закордонних справ Китаю Вана Веньбіня, Китайський Червоний Хрест запропонує Україні додатково 10 млн юаней ($1,57 млн) у якості гуманітарної допомоги.



Про це речник повідомив на брифінгу в Пекіні.

Попередньо, представники Міністерства закордонних справ КНР уже повідомляли про надання Україні гумдопомоги у сумі 5 млн юаней на початку березня.

Китай спростовує інформацію про надання військової допомоги Росії - лише продукти та медикаменти.

Китайський Червоний Хрест надасть Україні близько $791 тисяч гуманітарної допомоги.