Китай надасть $790 тис. гуманітарної допомоги Україні

Про це заявили в міністерстві закордонних справ Китаю, повідомляє CNN.



На прохання Києва КНР надасть Україні 5 мільйонів юанів (або близько $791 тисячі) гуманітарної допомоги. Речник китайського МЗС Чжао Ліцзянь додав, що перша партія допомоги покинула Пекін у середу, 9 березня.



За його словами, допомога, яка включає харчові продукти та предмети першої необхідності, буде доставлена до Українського Червоного Хреста "якнайшвидше".



Нагадаємо, міністр закордонних справ КНР заявив, що "події в Україні складаються так, як Китай не хотів би бачити".

Голова МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий виступити "посередником" між Україною та Росією.

8 березня лідер КНР Сі Цзіньпін закликав до "максимальної стриманості" в Україні.