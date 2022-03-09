Китай надасть $790 тис. гуманітарної допомоги Україні
Китайський Червоний Хрест надасть Україні близько $791 тисяч гуманітарної допомоги, першу партію допомоги уже відправили
Про це заявили в міністерстві закордонних справ Китаю, повідомляє CNN.
На прохання Києва КНР надасть Україні 5 мільйонів юанів (або близько $791 тисячі) гуманітарної допомоги. Речник китайського МЗС Чжао Ліцзянь додав, що перша партія допомоги покинула Пекін у середу, 9 березня.
За його словами, допомога, яка включає харчові продукти та предмети першої необхідності, буде доставлена до Українського Червоного Хреста "якнайшвидше".
- Нагадаємо, міністр закордонних справ КНР заявив, що "події в Україні складаються так, як Китай не хотів би бачити".
- Голова МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий виступити "посередником" між Україною та Росією.
- 8 березня лідер КНР Сі Цзіньпін закликав до "максимальної стриманості" в Україні.
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