Китай закликав до "максимальної стриманості" в Україні
Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав до "максимальної стриманості" в Україні і заявив, що Китаю "боляче, що в Європі знову спалахнуло полум'я війни"
Про це Сі Цзіньпін заявив, виступаючи на віртуальній зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом 8 березня, повідомляє Reuters.
Зазначається, що це його найрішучіша на сьогодні заява щодо вторгнення Росії в Україну.
Китайський лідер назвав ситуацію в Україні "тривожною" і сказав, що пріоритетом має бути запобігання її ескалації або "виходу з-під контролю".
Він також заявив, що Франція та Німеччина повинні докласти зусиль, щоб зменшити негативні наслідки кризи, і висловив стурбованість впливом санкцій на стабільність глобальних фінансів, постачання енергоносіїв, транспорту та ланцюгів постачань.
Нагадаємо, Китай відмовляється засуджувати дії Росії в Україні або називати їх вторгненням, а також неодноразово висловлювався проти того, що він описує як незаконні санкції проти Росії.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ КНР заявив, що "події в Україні складаються так, як Китай не хотів би бачити".
- Голова МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий виступити "посередником" між Україною та Росією.
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