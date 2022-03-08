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Війна з Росією: хроніка
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Китай закликав до "максимальної стриманості" в Україні

8 березня, 2022 вiвторок
15:32
Світ

Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав до "максимальної стриманості" в Україні і заявив, що Китаю "боляче, що в Європі знову спалахнуло полум'я війни"

Про це Сі Цзіньпін заявив, виступаючи на віртуальній зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом 8 березня, повідомляє Reuters.

Зазначається, що це його найрішучіша на сьогодні заява щодо вторгнення Росії в Україну.

Китайський лідер назвав ситуацію в Україні "тривожною" і сказав, що пріоритетом має бути запобігання її ескалації або "виходу з-під контролю".

Він також заявив, що Франція та Німеччина повинні докласти зусиль, щоб зменшити негативні наслідки кризи, і висловив стурбованість впливом санкцій на стабільність глобальних фінансів, постачання енергоносіїв, транспорту та ланцюгів постачань.

Нагадаємо, Китай відмовляється засуджувати дії Росії в Україні або називати їх вторгненням, а також неодноразово висловлювався проти того, що він описує як незаконні санкції проти Росії.


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Китай
війна з Росією
Сі Цзіньпін
агресія Росії
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