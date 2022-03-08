Китай закликав до "максимальної стриманості" в Україні

Про це Сі Цзіньпін заявив, виступаючи на віртуальній зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом 8 березня, повідомляє Reuters.



Зазначається, що це його найрішучіша на сьогодні заява щодо вторгнення Росії в Україну.



Китайський лідер назвав ситуацію в Україні "тривожною" і сказав, що пріоритетом має бути запобігання її ескалації або "виходу з-під контролю".



Він також заявив, що Франція та Німеччина повинні докласти зусиль, щоб зменшити негативні наслідки кризи, і висловив стурбованість впливом санкцій на стабільність глобальних фінансів, постачання енергоносіїв, транспорту та ланцюгів постачань.



Нагадаємо, Китай відмовляється засуджувати дії Росії в Україні або називати їх вторгненням, а також неодноразово висловлювався проти того, що він описує як незаконні санкції проти Росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ КНР заявив, що "події в Україні складаються так, як Китай не хотів би бачити".

Голова МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий виступити "посередником" між Україною та Росією.