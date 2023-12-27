Китай наклав санкції на американську компанію за звіт про права людини в Сіньцзяні

Про це повідомляє речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Укрінформ.

"Відповідно до закону Китаю про протидію іноземним санкціям, Китай вживає контрзаходів проти американської компанії "Харон", яка протягом тривалого часу збирала пов’язану з Сіньцзяном конфіденційну інформацію і надала так звані докази для незаконних санкцій Сполучених Штатів (проти китайських представників – ред.)", - заявила вона.

За її словами, санкції стосуються й двох посадових осіб американської компанії, які безпосередньо здійснювали збір та аналіз даних про порушення прав людини в Сіньцзяні.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до Китаю, Гонконгу і Макао, замороження активів компанії та двох її співробітників на території Китаю й повну заборону китайським компаніям працювати з "Харон".

Мао назвала американський звіт неправдивим, а санкції проти китайських посадовців і компаній незаконними та серйозним втручанням у внутрішні справи КНР.

"Цей крок спрямований на те, щоб очорнити Китай і завдати шкоди законним правам та інтересам китайських чиновників і компаній. Ми рішуче виступаємо проти і зробили серйозні демарші американській стороні з цього приводу", - додала вона, закликавши США припинити дискредитацію Китаю і скасувати незаконні односторонні санкції.

Довідково. Компанія "Харон" знаходиться у Лос-Анджелесі та, за повідомленням на її сайті, "допомагає провідним організаціям визначити широкий спектр санкцій і ризиків, критично важливих для боротьби з фінансовими злочинами, експортного контролю, встановлення інвестиційного ризику тощо".