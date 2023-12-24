Китай створить ПВК для захисту своїх бізнесів в Азії, Африці та Латинській Америці, - ЗМІ

Про це повідомляє South China Morning Post.

Такі конфлікти можуть ще більше посилити потребу Пекіна в розробці нових планів на випадок надзвичайних ситуацій для захисту китайських інтересів за кордоном, гарантуючи при цьому, що торговельні шляхи продовжуватимуть доставляти додому такі важливі товари, як цінні мінерали.

Однак, враховуючи обмежену військову присутність Пекіна за кордоном, аналітики кажуть, що, схоже, дипломатія і використання приватних охоронних фірм будуть все більше покладатися на дипломатію, особливо в сприянні реалізації очолюваної Китаєм ініціативи "Пояс і шлях".

На семінарі на початку грудня, проведеному спільно Китайсько-африканською діловою радою та Китайським інститутом сучасних міжнародних відносин, учасники поставили перед китайськими охоронними фірмами нові вимоги: вони повинні стати більш інтернаціоналізованими, більш локалізованими за допомогою регіональних кадрів і політичної підтримки.

Більшість нових інвестицій за останнє десятиліття надійшли до країн, включених до китайського плану "Один пояс, один шлях", попри те, що багато з них є регіонами з відносно високим рівнем ризику.

Зі свого боку, приватні охоронні фірми в Китаї зазвичай залишаються поза увагою.

"У таких регіонах, як Західна Азія, Африка і Латинська Америка, існують традиційні проблеми з безпекою, - сказав Лі Сяопенг, генеральний директор Frontier Services, однієї з найбільших приватних охоронних фірм Китаю. - Але є також багато нових проблем, які потребують вирішення, в тому числі війна в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт. Ми отримуємо запити про допомогу в евакуації китайських громадян".

Мухаммад Джілані, приватний радник з питань безпеки в Пакистані, сказав, що зростання присутності та розширення масштабів ініціативи "Один пояс, один шлях" робить природним підвищення попиту на надійні програми безпеки.

"Масштаби розгортання систем безпеки включають ШІ, цифрові (кібер/ІТ) та фізичні засоби", - пояснив він.

Том Рембелінскі, менеджер з питань безпеки та навчання в Академії підготовки персоналу в німецькому аеропорту Бремен, сказав, що приватизація роботи з безпеки "не є чимось новим", і що це "логічний крок" для китайського уряду - передати потреби в безпеці приватному сектору на аутсорсинг.

І хоча деякі охоронні фірми Китаю є приватними, вони часто мають історичні зв'язки з армією або поліцією.

Бізнес-потенціал все ще досить великий, оскільки Комісія з нагляду та управління державними активами (SASAC), яка здійснює нагляд за 97 великими промисловими гігантами країни з сукупними активами 81 трильйон юанів, стає все більш настороженою щодо загроз, з якими стикаються закордонні китайські проєкти.

Він попередив, що розвиток китайських приватних охоронних компаній ще має пройти довгий шлях.

"Доцільніше дозволити приватним компаніям розвивати приватний сектор безпеки Китаю, - додав Лі. - Крім того, необхідно консолідувати всеосяжну систему, досліджуючи роботу міжнародних приватних служб безпеки, щоб китайські приватні охоронні компанії були готові до співпраці зі своїми глобальними колегами".