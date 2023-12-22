Китай погрожує продовжити військовий тиск на Філіппіни на тлі суперечки в Південнокитайському морі
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна продовжуватиме військовий тиск на Філіппіни через суперечку в Південнокитайському морі
Про це пише AP.
"Якщо філіппінська сторона неправильно оцінить ситуацію, піде власним шляхом або навіть вступить у змову з недоброзичливими зовнішніми силами, щоб продовжувати створювати проблеми, Китай буде захищати свої права відповідно до закону та рішуче реагувати", - попередив Ван Ї у телефонній розмові міністра закордонних справ Філіппін Енріка Манало.
Така заява китайського міністра закордонних справ прозвучала на тлі мобілізації Пекіном своєї берегової охорони для блокування місій постачання на Філіппінах.
"Замість того, щоб продовжувати рух у неправильному напрямку, філіппінська сторона має якнайшвидше повернутися на правильний шлях, поставивши пріоритетом належне вирішення поточної морської ситуації", - додав Ван Ї.
Напруга в Південнокитайському морі: що відомо
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- Трохи згодом міністерство закордонних справ Філіппін знову звинуватило КНР у вторгненні в їхні води після інциденту за участі військових кораблів обох країн.
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