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Китай намагається зняти питання війни Росії в Україні з порядку денного G20, - ЗМІ

20 березня, 2022 неділя
12:40
Світ G20

Китайські ЗМІ заявляють про намагання Китаю заблокувати обговорення питання війни в Україні під час зустрічі "Великої двадвцятки"

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Протягом минулого тижня китайські лідери та дипломати докладали спільних зусиль, переконуючи що Україна не повинна обговорюватися на цьому річному саміті "Групи 20" на Балі, незважаючи на серйозність ситуації", - йдеться у повідомленні.

Китайська сторона і публічно, і неформально намагається переконати інших членів G20 в тому, що зустріч є майданчиком для дискусій стосовно економічних проблем. До цього також долучають головуючу державу цього року – Індонезію.

Зустріч G20 на Балі запланована на осінь.

Видання пише, що враховуючи позиції багатьох аналітиків упевненості в успіху таких намагань немає.

"Китай наполягає на своїй неупередженості щодо української кризи, хоча його відмова критикувати агресію Москви та проросійське висвітлення її контрольованих державою ЗМІ широко сприймаються як мовчазна підтримка Путіна", - вказує близьке до уряду китайське видання.

Через війну в Україні головуюча на цьогорічній зустрічі G20 Індонезія почуватиметься дуже некомфортно: з одного боку, Україна є ключовим постачальником пшениці в цю країну, тоді як РФ – зброї.

  • Нагадаємо, на думку керівника експертної групи Бюро аналізу політики, політолога Віктора Бобиренко, Китай не надаватиме Росії військової допомоги у війні з Україною, але буде мати економічні відносини з агресором.


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Китай
Індонезія
G20
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