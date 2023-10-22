Китай навряд чи поверне назад орендовані в Росії території, - економіст Ус

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Історія з російським газом та Китаєм не нова. Китай продовжує купувати у РФ газ. Купуємо по гілці "Сила Сибіру-1". Півроку тому росіяни пропонували збудувати другу гілку. На що китайці відповіли, що вони не проти, якщо росіяни будуть її будувати за власні кошти. Також в Пекіні заявили, що можливо вони й не будуть купувати газ новозбудованою гілкою. Адже вони чудово памʼятають історію ЄС та газопроводу "Північний потік-2", - пояснив Ус.

Економіст переконаний, що Китай не буде повертати Росії орендовані землі.

"В Росії дуже радіють візиту Путіна до Китаю. Оскільки він нікуди не їздив останнім часом. Для Росії це більше демонстративний візит. Проте для Китаю це можливість повільного поглинання російської території. Дійсно, китайці її не захоплюють, а просто беруть в оренду. Однак потім вони навряд чи її повернуть", - додав він.

