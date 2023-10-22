Китай навряд чи поверне назад орендовані в Росії території, - економіст Ус
Кандидат економічних наук Іван Ус вважає, що Пекін не буде повертати назад орендовані російські землі в Сибіру
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Історія з російським газом та Китаєм не нова. Китай продовжує купувати у РФ газ. Купуємо по гілці "Сила Сибіру-1". Півроку тому росіяни пропонували збудувати другу гілку. На що китайці відповіли, що вони не проти, якщо росіяни будуть її будувати за власні кошти. Також в Пекіні заявили, що можливо вони й не будуть купувати газ новозбудованою гілкою. Адже вони чудово памʼятають історію ЄС та газопроводу "Північний потік-2", - пояснив Ус.
Економіст переконаний, що Китай не буде повертати Росії орендовані землі.
"В Росії дуже радіють візиту Путіна до Китаю. Оскільки він нікуди не їздив останнім часом. Для Росії це більше демонстративний візит. Проте для Китаю це можливість повільного поглинання російської території. Дійсно, китайці її не захоплюють, а просто беруть в оренду. Однак потім вони навряд чи її повернуть", - додав він.
- У вівторок, 17 жовтня, Путін прибув у Пекін. Він брав участь у форумі "Один пояс - один шлях". Там президент РФ взяв участь у церемонії офіційної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.
- У ГУР Міноборони України заявили, що візит російського президента до Китаю може нести певні ризики для України. Проте українська розвідка уважно слідкує за ситуацією.
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