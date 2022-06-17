Китай обирає підтримувати РФ та повторює її пропаганду, - Держдеп США
Попри заяви Пекіна про намір зберігати нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну, Китай продовжує стояти на боці Росії
Про це заявив на пресбрифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.
Він зазначив, що попри те, що ми чуємо від Китаю про його позицію "уявного нейтралітету", він все ж таки зробив свій вибір.
За словами Прайса, вже минуло понад три місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і Китай воліє залишатися на боці росіян - попри звірства, насильства та вбивства мирних людей окупантами, а також попри виклики глобальній продовольчій безпеці.
"Китай продовжує повторювати російську пропаганду, що дуже тривожно", - наголосив він.
Китайська сторона "відлунює і поширює" чітку й небезпечну брехню росіян на багатьох фронтах, сказав Прайс. Також він додав, що Китай та Росія й надалі ухиляються від своїх зобов'язань постійних членів Радбезу ООН.
"Той факт, що КНР багато в чому досі заперечує звірства, що мають місце в Україні, ті звірства, які ми бачили на власні очі завдяки повідомленням багатьох ЗМІ, я думаю, це говорить про партнерство та вибір, який зробив Китай", - зауважив Прайс.
Також у Держдепі згадали телефонну розмову Сі Цзіньпіна й Володимира Путіна, яка відбулася напередодні.
"Ця позиція заявленого нейтралітету з боку КНР є не більше ніж пустою заявою", - заявив Прайс.
- 2 червня видання The Washington Post повідомило, що Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам знайти способи фінансової допомоги Росії, але без порушення санкцій.
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