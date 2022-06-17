Китай обирає підтримувати РФ та повторює її пропаганду, - Держдеп США

Про це заявив на пресбрифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

Він зазначив, що попри те, що ми чуємо від Китаю про його позицію "уявного нейтралітету", він все ж таки зробив свій вибір.

За словами Прайса, вже минуло понад три місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і Китай воліє залишатися на боці росіян - попри звірства, насильства та вбивства мирних людей окупантами, а також попри виклики глобальній продовольчій безпеці.

"Китай продовжує повторювати російську пропаганду, що дуже тривожно", - наголосив він.

Китайська сторона "відлунює і поширює" чітку й небезпечну брехню росіян на багатьох фронтах, сказав Прайс. Також він додав, що Китай та Росія й надалі ухиляються від своїх зобов'язань постійних членів Радбезу ООН.

"Той факт, що КНР багато в чому досі заперечує звірства, що мають місце в Україні, ті звірства, які ми бачили на власні очі завдяки повідомленням багатьох ЗМІ, я думаю, це говорить про партнерство та вибір, який зробив Китай", - зауважив Прайс.

Також у Держдепі згадали телефонну розмову Сі Цзіньпіна й Володимира Путіна, яка відбулася напередодні.

"Ця позиція заявленого нейтралітету з боку КНР є не більше ніж пустою заявою", - заявив Прайс.

2 червня видання The Washington Post повідомило, що Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам знайти способи фінансової допомоги Росії, але без порушення санкцій.

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