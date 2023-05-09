Китай оголосив канадського посла персоною нон ґрата у відповідь на аналогічне рішення Канади
У вівторок, 9 травня, китайський уряд оголосив канадського посла персоною нон ґрата у відповідь на аналогічне рішення уряду Канади
Про це інформує пресслужба МЗС Китаю.
"Як відповідний контрзахід у відповідь на недобросовісний крок Канади Китай вирішує оголосити Дженніфер Лінн Лалонд, консула Генерального консульства Канади в Шанхаї персоною нон ґрата", - ідеться в повідомленні.
Додають, що Лалонд попросили покинути Китай не пізніше 13 травня. Також в МЗС наголосили, що Китай залишає за собою право далі реагувати на подібні рішення.
Цей крок став відповіддю на рішення уряду Канади від 8 травня, згідно з яким МЗС країни оголосило китайського посла Чжао Вея персоною нон ґрата. Зазначають, що це рішення було ухвалене канадською владою після ретельного розгляду всіх деталей ситуації. Також в МЗС Канади наголосили, що китайських дипломатів у країні попереджали, що в разі втручання у внутрішні справи Канади їх відправлятимуть додому.
"Ми залишаємося твердими у своїй рішучості, що захист нашої демократії є надзвичайно важливим", - наголосила очільниця МЗС Канади Мелан Жолі.
- 5 травня міністерство закордонних справ Канади викликало китайського посла через спроби втручання у внутрішні справи країни.
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