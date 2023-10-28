Китай підштовхнув Путіна на війну з Україною, - Піонтковський
Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський зазначив, що Китай у війні з Ізраїлем повторює таку саму тактику, яку він провів у війні з Україною
Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Китай у війні з Ізраїлем повторює таку саму тактику, яку він провів у війні з Україною. Він підштовхує своїх холуїв – і Іран, і Путіна. Він за їх допомогою промацує готовність Заходу. Китай тримає на руках зовсім різні варіанти. Класичний - це те, що він зробив з Путіним, - він підштовхнув його на війну. Тому що якби Путін досяг успіху, якби взяв Київ за п'ять днів, а це тоді й американська розвідка прогнозувала, тоді з Тайванем всі проблеми були б вирішені", - пояснив Піонтковський.
За словами політолога, Китай політично підтримує Іран, і підштовхує його до війни з Ізраїлем.
"Америка була б повністю дискредитована. Єй би ніхто не вірив на Далекому Сході, і Пекін взяв би голими руками Тайвань. А якщо провалиться Путін, то він, як шолудивий пес приповзе до Пекіна. Путін вже охоче показує себе в ролі молодшого брата, і Китай отримує всі економічні важелі. У будь-якому випадку Китай вигравав би або Тайвань, або Сибір. Зараз Сі повторює другу спробу: а що зможе зробити Іран на Близькому Сході? Китай підтримує Іран політично, і теж підштовхує. Але нічим себе не пов'язав, а залишає відкритими будь-які можливі шляхи", - додав Піонтковський.
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