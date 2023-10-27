Китай планує пропустити саміт щодо української Формули миру на Мальті, - Bloomberg
Китай, ймовірно, не братиме участь радників з національної безпеки на Мальті 28 та 29 жовтня, де будуть говорити про українську Формулу миру
Про це пише Bloomberg.
"Відсутність Пекіна стала б розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану міцного та справедливого миру", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що саміт планують відвідати країни Великої семи, Катар, Південна Африка, Індія та Туреччина. Планується, що Бразилія та Чилі братимуть участь онлайн.
Україна прагне організувати саміт і залучення Пекіна до цього заходу розглядається як вирішальне значення для цих зусиль, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які, як вважають, мають певний вплив на російського президента Володимира Путіна.
- Раніше Україна та країни-партнери домовилися провести наступні переговори на рівні безпекових радників лідерів держав щодо української Формули миру на Мальті. Захід заплановано на 28 та 29 жовтня.
- Зеленський заявив, що в обговоренні української Формули миру, яке відбудеться наприкінці жовтня на Мальті, візьмуть участь понад 50 учасників.
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