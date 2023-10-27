Китай планує пропустити саміт щодо української Формули миру на Мальті, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

"Відсутність Пекіна стала б розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану міцного та справедливого миру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саміт планують відвідати країни Великої семи, Катар, Південна Африка, Індія та Туреччина. Планується, що Бразилія та Чилі братимуть участь онлайн.

Україна прагне організувати саміт і залучення Пекіна до цього заходу розглядається як вирішальне значення для цих зусиль, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які, як вважають, мають певний вплив на російського президента Володимира Путіна.