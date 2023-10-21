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У зустрічі щодо української Формули миру на Мальті візьмуть участь понад 50 учасників, - Зеленський

21 жовтня, 2023 субота
20:13
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в обговоренні української Формули миру, яке відбудеться наприкінці жовтня на Мальті, візьмуть участь понад 50 учасників

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні у суботу, 21 жовтня. 

Зеленський наголосив, що Україна активно готується до зустрічі, яка запланована на наступний тиждень, а кількість учасників щодень збільшується. 

"Вагомі держави світу будуть представлені - перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо", - зазначив президент.

Він повідомив, що під час розмови з президентом Ердоганом 21 жовтня, той підтвердив, що Туреччина братиме участь у зустрічі.

"Готуємося також до нового саміту нашої Кримської платформи – парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна. Саміт відбудеться в Чехії. Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту", - розповів президент. 

  • Раніше Україна та країни-партнери домовилися провести наступні переговори на рівні безпекових радників лідерів держав щодо української Формули миру на Мальті. Захід заплановано на 28 та 29 жовтня.
Світ
Україна
Володимир Зеленський
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