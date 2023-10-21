У зустрічі щодо української Формули миру на Мальті візьмуть участь понад 50 учасників, - Зеленський

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні у суботу, 21 жовтня.

Зеленський наголосив, що Україна активно готується до зустрічі, яка запланована на наступний тиждень, а кількість учасників щодень збільшується.

"Вагомі держави світу будуть представлені - перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо", - зазначив президент.

Він повідомив, що під час розмови з президентом Ердоганом 21 жовтня, той підтвердив, що Туреччина братиме участь у зустрічі.

"Готуємося також до нового саміту нашої Кримської платформи – парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна. Саміт відбудеться в Чехії. Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту", - розповів президент.