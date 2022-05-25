Китай підштовхнув Путіна розпочати війну проти України, - Піонтковський

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Китай грає в тисячоліття. В них зовсім інша шкала часу. Те, що путінський режим вважає Китай своїм союзником є великою дурістю і легковажністю. Китай, якоюсь мірою, підштовхнув Путіна розпочати війну проти України. Путін повернувся дуже натхненним з Олімпіади в Пекіні 5 лютого. І саме тоді розпочалась підготовка до вирішальної фази вторгнення Росії до України. Однак не слід забувати, що Китай сповідує теорію великого китайського філософа війни Сунь-дзи, за якою вони просто зайняли очікувальну позицію", - пояснив Піонтковський.

Піонтковський зауважив, що для Китаю будь-який результат російсько-української війни стане переможним

"За будь-якого результату війни Росії проти України, Китай залишиться у виграші. Якщо програє Росія, Китай отримує Сибір, а фактично і всю РФ як зону свого впливу. Якщо ж програє Україна, що стало б ганьбою для всього Заходу, то через декілька місяців Китай наважився б на захоплення Тайваню. Тайванці самі б принесли ключі від острова китайцям, побачивши немічність Заходу. Тому у цій війні Україна захищає не тільки Захід, а й Тайвань та саму ідею демократичного світу. Перемога України у цій війні стане визначальною подією в історії 21 століття", - додав Піонтковський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну влаштовує нейтральна позиція Китаю щодо війни з Росією

25 травня міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав припинити вогонь на території України.

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