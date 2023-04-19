Про це заявив економіст Білого дому Джаред Бернштейн на слуханнях у банківському комітеті сенату, передає Sky News.

За його словами, існують "деякі докази" того, що Китай хоче бачити ослаблення долара як міжнародної резервної валюти, тому Бернштейн закликав конгрес підняти верхню межу боргу США, щоб захистити вартість долара.

Економіст наголосив, що контроль США над світовою резервною валютою пропонує переваги, включаючи можливість накладати санкції, як це зробив Вашингтон проти Росії через її війну проти України.

"Єдина річ, яку ми дійсно могли б зробити, щоб допомогти долару зберегти статус резервної валюти, а також захистити цінність долара, - це підвищити межу боргу", - додав Бернштейн.