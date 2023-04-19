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Головна Економіка Китай прагне ослаблення долара як резервної валюти, - економіст Білого дому

Китай прагне ослаблення долара як резервної валюти, - економіст Білого дому

19 квітня, 2023 середа
05:22
Економіка Білий Дім

Китай хоче бачити ослаблення долара як міжнародної резервної валюти, економіст Білого дому закликає конгрес підняти верхню межу боргу США

Про це заявив економіст Білого дому Джаред Бернштейн на слуханнях у банківському комітеті сенату, передає Sky News.

За його словами, існують "деякі докази" того, що Китай хоче бачити ослаблення долара як міжнародної резервної валюти, тому Бернштейн закликав конгрес підняти верхню межу боргу США, щоб захистити вартість долара.

Економіст наголосив, що контроль США над світовою резервною валютою пропонує переваги, включаючи можливість накладати санкції, як це зробив Вашингтон проти Росії через її війну проти України.

"Єдина річ, яку ми дійсно могли б зробити, щоб допомогти долару зберегти статус резервної валюти, а також захистити цінність долара, - це підвищити межу боргу", - додав Бернштейн.

  • На початку квітня Bloomberg писав, що через рік після повномасштабного вторгнення Москви в Україну та низки санкцій китайський юань замінив долар США як найбільш вживана валюта в Росії.

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курс долара
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