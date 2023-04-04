Китайська валюта вперше стала найбільш вживаною у РФ, посунувши долар, – Bloomberg
Через рік після повномасштабного вторгнення Москви в Україну та низки санкцій китайський юань замінив долар США як найбільш вживана валюта в Росії
Про це інформує Bloomberg з посиланням на дані на основі щоденних звітів про угоди Московської біржі.
"Юань вперше перевершив долар за місячним обсягом торгів в лютому, а різниця стала більш вираженою в березні. До вторгнення обсяг торгів юаня на російському ринку був незначним", - пише відомство.
Широкі санкції, спрямовані проти фінансової системи РФ, змусили владу та компанії перевести зовнішньоторговельні операції з долара і євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до обмежень.
Росія поглибила зв'язки з Китаєм після того, як в лютому 2022 року війна спричинила розрив відносин із Заходом. У березні голова КНР Сі Цзіньпін пообіцяв Кремлю розширити співпрацю у сферах торгівлі, інвестицій, ланцюжків постачання, мегапроєкт, енергетики та високих технологій."Щоб Фонд національного добробуту тримав 60% своїх активів у юанях. Банк Росії регулярно закликає компанії та громадян переводити свої активи в рублеві або дружні валюти, щоб уникнути ризику їх блокування або заморожування", - йдеться у звіті.
Попри все це, долар досі залишався найпопулярнішою валютою на російському ринку, лише рідко програючи юаню.
Глобальне розміщення валютних резервів в юані склало близько 2,7% від загальної суми до кінця минулого року, в порівнянні з піковими 2,9% в першому кварталі, показали дані МВФ.
"Зараз доларів на ринку стало менше, оскільки доходи Росії знизилися через падіння цін на нафту і зменшення експорту. Водночас "імпорт сировинних товарів з Росії в Китай зріс на 29%, хоча експорт з Китаю стагнує", - сказав стратег ITI London Іскандер Луцько.
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