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Війна з Росією: хроніка
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Китайська валюта вперше стала найбільш вживаною у РФ, посунувши долар, – Bloomberg

4 квітня, 2023 вiвторок
15:18
Світ

Через рік після повномасштабного вторгнення Москви в Україну та низки санкцій китайський юань замінив долар США як найбільш вживана валюта в Росії

Про це інформує Bloomberg з посиланням на дані на основі щоденних звітів про угоди Московської біржі.

"Юань вперше перевершив долар за місячним обсягом торгів в лютому, а різниця стала більш вираженою в березні. До вторгнення обсяг торгів юаня на російському ринку був незначним", - пише відомство.

Долар втратив позиції найбільш вживаної валюти в Росії

Джерело: Bloomberg, Московська біржа

Широкі санкції, спрямовані проти фінансової системи РФ, змусили владу та компанії перевести зовнішньоторговельні операції з долара і євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до обмежень.

Росія поглибила зв'язки з Китаєм після того, як в лютому 2022 року війна спричинила розрив відносин із Заходом. У березні голова КНР Сі Цзіньпін пообіцяв Кремлю розширити співпрацю у сферах торгівлі, інвестицій, ланцюжків постачання, мегапроєкт, енергетики та високих технологій.

Транзакції в юанях пожвавилися в цьому році | Щоденні обсяги юаня тільки недавно почали перевищувати долари США
"Щоб Фонд національного добробуту тримав 60% своїх активів у юанях. Банк Росії регулярно закликає компанії та громадян переводити свої активи в рублеві або дружні валюти, щоб уникнути ризику їх блокування або заморожування", - йдеться у звіті.

Попри все це, долар досі залишався найпопулярнішою валютою на російському ринку, лише рідко програючи юаню.

Глобальне розміщення валютних резервів в юані склало близько 2,7% від загальної суми до кінця минулого року, в порівнянні з піковими 2,9% в першому кварталі, показали дані МВФ.

"Зараз доларів на ринку стало менше, оскільки доходи Росії знизилися через падіння цін на нафту і зменшення експорту. Водночас "імпорт сировинних товарів з Росії в Китай зріс на 29%, хоча експорт з Китаю стагнує", - сказав стратег ITI London Іскандер Луцько.

  • Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Кремль бреше і нехтує навіть тими, кого оголошує своїми стратегічними партнерами.
  • Кремлівський диктатор Володимир Путін 31 березня схвалив нову концепцію зовнішньої політики РФ, яка спрямована на створення потенційної антизахідної коаліції.
  • Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. дипломат Павло Клімкін вважає, що Китай тестує червоні лінії Заходу.  
Росія
Китай
санкції проти Росії
війна з Росією
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