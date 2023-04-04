Про це інформує Bloomberg з посиланням на дані на основі щоденних звітів про угоди Московської біржі.

"Юань вперше перевершив долар за місячним обсягом торгів в лютому, а різниця стала більш вираженою в березні. До вторгнення обсяг торгів юаня на російському ринку був незначним", - пише відомство.

Долар втратив позиції найбільш вживаної валюти в Росії Джерело: Bloomberg, Московська біржа

Широкі санкції, спрямовані проти фінансової системи РФ, змусили владу та компанії перевести зовнішньоторговельні операції з долара і євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до обмежень.

Росія поглибила зв'язки з Китаєм після того, як в лютому 2022 року війна спричинила розрив відносин із Заходом. У березні голова КНР Сі Цзіньпін пообіцяв Кремлю розширити співпрацю у сферах торгівлі, інвестицій, ланцюжків постачання, мегапроєкт, енергетики та високих технологій.

Попри все це, долар досі залишався найпопулярнішою валютою на російському ринку, лише рідко програючи юаню.

Глобальне розміщення валютних резервів в юані склало близько 2,7% від загальної суми до кінця минулого року, в порівнянні з піковими 2,9% в першому кварталі, показали дані МВФ.

"Зараз доларів на ринку стало менше, оскільки доходи Росії знизилися через падіння цін на нафту і зменшення експорту. Водночас "імпорт сировинних товарів з Росії в Китай зріс на 29%, хоча експорт з Китаю стагнує", - сказав стратег ITI London Іскандер Луцько.