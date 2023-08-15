Китай припинив публікувати дані про безробіття серед молоді на тлі спаду в економіці

Про це повідомило видання BBC.

У червні рівень безробіття серед молоді віком від 16 до 24 років у містах Китаю сягнув рекордного рівня - понад 20%. Центральний банк країни також знизив вартість запозичень у вівторок, намагаючись допомогти стимулювати зростання.

Також офіційні дані, опубліковані у вівторок, показали, що загальний рівень безробіття в Китаї в липні зріс до 5,3%.

Водночас уряд заявив, що тимчасово призупинить публікацію даних про безробіття серед молоді, але не назвав жодних термінів призупинення.

Представник Національного бюро статистики заявив, що метод підрахунку безробіття серед молоді потребує перегляду.

"Економіка і суспільство постійно розвиваються і змінюються. Статистична робота потребує постійного вдосконалення", - сказав Фу Лінхуей на прес-конференції в Пекіні.

Зокрема Фу натякнув, що зростання кількості студентів у віці від 16 до 24 років вплинуло на показники безробіття, але Китай ніколи не вважав тих, хто навчається, безробітними.

Китай почав публікувати дані про безробіття серед молоді у 2018 році. Однак наразі він не публікує дані про стан зайнятості молодих людей у сільській місцевості.

Призупинення публікації даних про безробіття серед молоді одразу ж стало трендом на китайській платформі соціальних мереж Weibo.

Один користувач сказав: "Прикриваючи рот і закриваючи очі, чи може це дійсно розв'язати проблеми? З гнучкою зайнятістю, повільною зайнятістю та незалежною зайнятістю, пропрацювавши лише одну годину, ви не вважаєтесь безробітним. Не сприймайте серйозно статистику Бюро статистики".