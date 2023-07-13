Про це заявив директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в етері Еспресо.

"Ми знаємо, що Китай сьогодні пропонує щонайменше три ініціативи. Перше - це контроль над повним обміном полоненими з обох сторін. Причому на китайській території - коли всі полонені будуть переміщені і будуть контролюватися КНР. Друге питання - це безпека на ЗАЕС і третє - участь в контролі зернової угоди", - сказав експерт.

Бадрак додав, що всі ці питання для Китаю начебто лежать виключно у політичній площині.

"Насправді Китай намагається здійснити чітку гру і вплинути на США через розвиток відносин з Європою, передусім з Німеччиною. Це дуже чітко артикулюють китайські дипломати та інсайдерські джерела", - підсумував він.