Китай пропонує міняти полонених через його територію і хоче контролювати зернову угоду та безпеку на ЗАЕС, - військовий експерт Бадрак
Китай сьогодні пропонує щонайменше три ініціативи щодо війни України та РФ - вони стосуються обміну полоненими, зернової угоди та безпеки на Запорізькій АЕС
Про це заявив директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в етері Еспресо.
"Ми знаємо, що Китай сьогодні пропонує щонайменше три ініціативи. Перше - це контроль над повним обміном полоненими з обох сторін. Причому на китайській території - коли всі полонені будуть переміщені і будуть контролюватися КНР. Друге питання - це безпека на ЗАЕС і третє - участь в контролі зернової угоди", - сказав експерт.
Бадрак додав, що всі ці питання для Китаю начебто лежать виключно у політичній площині.
"Насправді Китай намагається здійснити чітку гру і вплинути на США через розвиток відносин з Європою, передусім з Німеччиною. Це дуже чітко артикулюють китайські дипломати та інсайдерські джерела", - підсумував він.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".
У травні спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Зеленським. Пізніше він вирушив до Москви та низки європейських країн, аби представити там свій "мирний план". WSJ написав, що спецпредставник Китаю під час турне закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території. Однак китайський дипломат цю інформацію заперечив.
2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.
27 червня посол Китаю в ЄС Фу Цун на запитання про підтримку кордонів України 1991 року, сказав: "Я не розумію, чому б і ні". У МЗС Китаю на заяву свого дипломата відреагували стримано.
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