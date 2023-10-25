Китай спустив на воду свої перші атомні субмарини з керованими ракетами, - Reuters

Про це пише Reuters.

Зазначається, що раніше таку можливість мали тільки кораблі США та Росії.

Видання повідомляє, що звіт Пентагону, опублікований 20 жовтня, є першим очевидним підтвердженням того, що модифіковані підводні човни, які бачили на верфях Китаю за останні 18 місяців, є підводними човнами з керованими ракетами типу 093B.

"В короткостроковій перспективі ВМС Китаю будуть мати можливість завдавати дальніх точних ударів по наземних цілях зі своїх підводних човнів, а також вести надводні бойові дії, використовуючи наземні крилаті ракети, що значно підвищить можливості країни", - йдеться у звіті.