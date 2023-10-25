Китай спустив на воду свої перші атомні субмарини з керованими ракетами, - Reuters
Згідно з останнім звітом Пентагону, Китай спустив на воду свої перші атомні підводні човни з керованими ракетами - це дає можливість країні атакувати не тільки з суші, а й з моря
Про це пише Reuters.
Зазначається, що раніше таку можливість мали тільки кораблі США та Росії.
Видання повідомляє, що звіт Пентагону, опублікований 20 жовтня, є першим очевидним підтвердженням того, що модифіковані підводні човни, які бачили на верфях Китаю за останні 18 місяців, є підводними човнами з керованими ракетами типу 093B.
"В короткостроковій перспективі ВМС Китаю будуть мати можливість завдавати дальніх точних ударів по наземних цілях зі своїх підводних човнів, а також вести надводні бойові дії, використовуючи наземні крилаті ракети, що значно підвищить можливості країни", - йдеться у звіті.
- У неділю, 22 жовтня, китайські судна заблокували філіппінський човен у Південнокитайському морі - Філіппіни звинувачують Китай у порушенні суверенітету.
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