Китай та Росія вирішили не визнавати Високого представника ЄС у Боснії та Герцеговині

Про це повідомляє боснійський телеканал РТРС.



У ноті вказується, що, оскільки проєкт резолюції про призначення Високого представника, запропонований Китаєм і Росією в Раді Безпеки ООН, не був прийнятий, китайська сторона вважає призначення нового представника незаконним.

Посол Росії в Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов раніше заявив, що його країна також не визнає законність і легітимність обрання Шмідта, і сказав, що не має наміру співпрацювати зі Шмідтом.

Крістіана Шмідта призначили на цю посаду у травні, офіційно він почав працювати з 1 серпня.



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Високий представник у Боснії та Герцеговині - посада, створена для виконання Дейтонської мирної угоди в 1995 році.



Довідка. Високий представник у Боснії і Герцеговині - посада, створена для виконання Дейтонської мирної угоди. Він, окрім всього іншого, має право у випадках, якщо сторони у БіГ не дійдуть згоди, виносити тимчасові рішення, обов'язкові для виконання всіма органами влади БіГ.



Валентин Інцко працював на посаді Високого представника у Боснії і Герцеговині 12 років. Навесні цього року він подав у відставку.



В травні посли держав-членів Керуючого комітету Ради з імплементації миру у Боснії і Герцеговині офіційно призначили наступним Верховним представником у Боснії і Герцеговині Крістіана Шмідта (Німеччина). Шмідт замінив Інцко на посаді 1 серпня ц.р.

Його повноваження визнають всі учасники мирного процесу в Боснії і Герцеговині, крім Росії та Республіки Сербської, які вважають, що цю посаду потрібно скасувати.