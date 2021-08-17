Китай та Росія вирішили не визнавати Високого представника ЄС у Боснії та Герцеговині
Китай та Росія оголосили, що вважатимуть незаконним призначення Крістіана Шмідта на посаду Високого представника в Боснії та Герцеговині, яку було запроваджено згідно з Дейтонськими угодами
Про це повідомляє боснійський телеканал РТРС.
У ноті вказується, що, оскільки проєкт резолюції про призначення Високого представника, запропонований Китаєм і Росією в Раді Безпеки ООН, не був прийнятий, китайська сторона вважає призначення нового представника незаконним.
Посол Росії в Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов раніше заявив, що його країна також не визнає законність і легітимність обрання Шмідта, і сказав, що не має наміру співпрацювати зі Шмідтом.
Крістіана Шмідта призначили на цю посаду у травні, офіційно він почав працювати з 1 серпня.
Читайте також: Боснійські серби у відповідь на криміналізацію невизнання геноциду у Сребрениці заявили про бойкот всіх держорганів країни
Високий представник у Боснії та Герцеговині - посада, створена для виконання Дейтонської мирної угоди в 1995 році.
Довідка. Високий представник у Боснії і Герцеговині - посада, створена для виконання Дейтонської мирної угоди. Він, окрім всього іншого, має право у випадках, якщо сторони у БіГ не дійдуть згоди, виносити тимчасові рішення, обов'язкові для виконання всіма органами влади БіГ.
Валентин Інцко працював на посаді Високого представника у Боснії і Герцеговині 12 років. Навесні цього року він подав у відставку.
В травні посли держав-членів Керуючого комітету Ради з імплементації миру у Боснії і Герцеговині офіційно призначили наступним Верховним представником у Боснії і Герцеговині Крістіана Шмідта (Німеччина). Шмідт замінив Інцко на посаді 1 серпня ц.р.
Його повноваження визнають всі учасники мирного процесу в Боснії і Герцеговині, крім Росії та Республіки Сербської, які вважають, що цю посаду потрібно скасувати.
- Останнім, що зробив на посаді попередній високий представник у БіГ Валентин Інцко, стала криміналізація заперечення геноциду бошняків-мусульман у Сребрениці
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе