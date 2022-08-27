Китай та США можуть домовитись про долю Путіна, - Піонтковський

Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".



"Путіна більше цікавить власне життя. І він розуміє зараз, що йому термінового потрібно домагатися перемир'я. Тому він не пішов на цю провокацію. Але чому не пішов? Він здійснив злочин. Були вбиті 20 людей в атаці на потяг у Дніпропетровській області, але на повномасштабні злочини – килимове бомбардування Києва, ліквідація воєнно-політичного керівництва України, яких від нього вимагали ультрафашисти, він не пішов. Тому, що він хоче жити", - наголосив Піонтковський.



Політолог вважає, що Захід повинен використати бажання Путіна жити для повної капітуляції Росії.

"Бажання Путіна жити потрібно експлуатувати Заходу та Україні, готуючи для нього сценарій відходу з політичної арени, і може із Росії, зі збереженням життя. Цими днями я багато міркував на цю тему і мені спало на думку така ідея, що непогано б американцям поговорити про це з Китаєм. Китайці можуть вмовити його, він їм повірить – запропонувати забрати всіх своїх дітлахів, коханок, улюбленого друга Ковальчука чи Патрушева, і поїхати в Китай, щоб там заможно жити. В ці дні стало зрозуміло, що це його вразливе місце. Він не хоче долі Каддафі, він розуміє, що цей лом уже грюкає йому в спину. І мені здається, що при вдалій розмові з китайськими товаришами, які також не зацікавлені в продовженні війни за економічними причинами, все може вийти. Вони ж влаштували свій тест. Штовхаючи Путіна на війну, вони керувались словами Лао-Цзи: "Мудрий повинен сидіти на березі річки й чекати, поки труп ворога пропливе повз тебе". Вони чекали, який труп пропливе. Якби Захід, американці не насмілилися надати військову допомогу і Путін переміг би, то перед ними проплив би труп американського ворога. А зараз перед ними явно пливе труп Путіна. Потрібно їх переконати підібрати цей труп", - додав він.