Китай та США можуть домовитись про долю Путіна, - Піонтковський
Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що США можуть домовитись із Китаєм про подальшу долю Путіна
Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Путіна більше цікавить власне життя. І він розуміє зараз, що йому термінового потрібно домагатися перемир'я. Тому він не пішов на цю провокацію. Але чому не пішов? Він здійснив злочин. Були вбиті 20 людей в атаці на потяг у Дніпропетровській області, але на повномасштабні злочини – килимове бомбардування Києва, ліквідація воєнно-політичного керівництва України, яких від нього вимагали ультрафашисти, він не пішов. Тому, що він хоче жити", - наголосив Піонтковський.
Політолог вважає, що Захід повинен використати бажання Путіна жити для повної капітуляції Росії.
"Бажання Путіна жити потрібно експлуатувати Заходу та Україні, готуючи для нього сценарій відходу з політичної арени, і може із Росії, зі збереженням життя. Цими днями я багато міркував на цю тему і мені спало на думку така ідея, що непогано б американцям поговорити про це з Китаєм. Китайці можуть вмовити його, він їм повірить – запропонувати забрати всіх своїх дітлахів, коханок, улюбленого друга Ковальчука чи Патрушева, і поїхати в Китай, щоб там заможно жити. В ці дні стало зрозуміло, що це його вразливе місце. Він не хоче долі Каддафі, він розуміє, що цей лом уже грюкає йому в спину. І мені здається, що при вдалій розмові з китайськими товаришами, які також не зацікавлені в продовженні війни за економічними причинами, все може вийти. Вони ж влаштували свій тест. Штовхаючи Путіна на війну, вони керувались словами Лао-Цзи: "Мудрий повинен сидіти на березі річки й чекати, поки труп ворога пропливе повз тебе". Вони чекали, який труп пропливе. Якби Захід, американці не насмілилися надати військову допомогу і Путін переміг би, то перед ними проплив би труп американського ворога. А зараз перед ними явно пливе труп Путіна. Потрібно їх переконати підібрати цей труп", - додав він.
- 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
- Китайський лідер Сі Цзіньпін планує у вересні відправитися в Центральну Азію, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним і главами держав регіону на регіональному саміті
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе