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Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним на регіональному саміті в Середній Азії, - WSJ

19 серпня, 2022 п'ятниця
17:54
Світ Путін і Сі Цзіньпін

Китайський лідер Сі Цзіньпін планує у вересні відправитися в Центральну Азію, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним і главами держав регіону на регіональному саміті

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Зазначається, що глава КНР розглядає можливість відвідати Центральну Азію та можливу зустріч із Путіним наступного місяця.

Відомо, що він додав зустріч у свій календар поїздок після того, як спікер Палати представників США Ненсі Пелосі здійснила візит на Тайвань. У Пекіні він викликав побоювання щодо випадкового військового зіткнення.

  • 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

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Новини
Росія
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Ненсі Пелосі
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