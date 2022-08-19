Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним на регіональному саміті в Середній Азії, - WSJ

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Зазначається, що глава КНР розглядає можливість відвідати Центральну Азію та можливу зустріч із Путіним наступного місяця.

Відомо, що він додав зустріч у свій календар поїздок після того, як спікер Палати представників США Ненсі Пелосі здійснила візит на Тайвань. У Пекіні він викликав побоювання щодо випадкового військового зіткнення.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

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