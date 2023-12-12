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Китай і В'єтнам оголосили, що хочуть зміцнити зв’язки та побудувати "спільне майбутнє"

12 грудня, 2023 вiвторок
15:42
Світ Китай

У вівторок, 12 грудня, давні вороги Китай і В'єтнам, які сперечаються через претензії в Південнокитайському морі, заявили, що хочуть посилити зв'язки та побудувати спільноту зі "спільним майбутнім", всього через три місяці після того, як Ханой покращив свої офіційні відносини зі США

Про це повідомляє Reuters.

Під час першого за шість років візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до В'єтнаму дві країни підписали 37 угод про співпрацю, що можна вважати тріумфом в'єтнамської "бамбукової дипломатії", оскільки і Китай, і Сполучені Штати змагаються за вплив на країну.

За словами журналістів, які бачили підписані документи, підвищення статусу супроводжувалося підписанням 37 угод про співпрацю, що, на думку Пекіна, є вищим за рівень відносин зі Сполученими Штатами.

Угоди включали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку транскордонного залізничного сполучення.

Розвиток транспортного сполучення дасть змогу В'єтнаму збільшити експорт до Китаю, особливо сільськогосподарської продукції, тоді як Пекін хоче ще більше інтегрувати північ країни зі своїми південними мережами поставок.

Сі також закликав до ширшої співпраці у сфері безпеки, зв'язку, зеленої енергетики та критично важливих корисних копалин, маючи на увазі рідкісні землі, в переробці яких Китай є провідним світовим виробником, а В'єтнам має другі за величиною запаси після свого сусіда.

У спільній заяві В'єтнам погодився "підтримати ініціативу побудови спільного майбутнього для людства".

За словами чиновників, дипломати країн протягом декількох місяців обговорювали фразу "спільне майбутнє" після того, як Ханой спочатку не хотів її використовувати.

Однак підвищення рівня дипломатичних відносин буде лише символічним, вважає Ле Хонг Хієп, фахівець зі стратегічних і політичних питань В'єтнаму в сінгапурському Інституті Ісеаса-Юсофа Ішака.

  • Наприкінці вересня адміністрація Байдена заявила про готовність забезпечити В'єтнам зброєю для захисту від Китаю.
Китай
США
Економіка
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