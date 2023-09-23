Байден готовий забезпечити В'єтнам зброєю для захисту від Китаю, - Reuters
Адміністрація Байдена веде переговори з В’єтнамом щодо надання пакета військової допомоги через напруження відносин між Китаєм та В’єтнамом
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімних офіційних осіб.
У рамках партнерства між Вашингтоном і Ханоєм пакет військової допомоги може бути сформований протягом наступного року, тому що В'єтнам стикається з напруженістю у відносинах з Пекіном у спірному Південно-Китайському морі. Угода знаходиться на ранніх стадіях, тому точні умови невідомі, і можуть не відбутися, але це було головною темою в’єтнамсько-американських переговорів останні місяці, повідомило анонімно офіційне джерело.
Інше офіційне джерело розповіло, що Вашингтон розглядає можливість структурування спеціальних умов фінансування озброєння В'єтнаму, що дало б йому змогу позбутися залежності від дешевої російської зброї. Речники Білого дому та МЗС В'єтнаму не відповіли на запити про коментарі.
Збройна угода між США та В’єтнамом насторожує Китай, територіальна суперечка з яким загострюється в Південно-Китайському морі.
Адміністрація Байдена ставить за мету збалансування геополітичної конкуренції з Китаєм, зокрема в Тихому океані. Але війна в Україні погіршила давні стосунки Ханоя з Москвою, ускладнивши постачання запчастин для російської зброї. Однак, В'єтнам активно веде переговори з Москвою щодо нової угоди про постачання зброї, яка може спричинити санкції США.
- В'єтнам закупає у США 50 літаків Boeing 737 Max на суму $10 млрд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.29Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе