Байден готовий забезпечити В'єтнам зброєю для захисту від Китаю, - Reuters

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімних офіційних осіб.

У рамках партнерства між Вашингтоном і Ханоєм пакет військової допомоги може бути сформований протягом наступного року, тому що В'єтнам стикається з напруженістю у відносинах з Пекіном у спірному Південно-Китайському морі. Угода знаходиться на ранніх стадіях, тому точні умови невідомі, і можуть не відбутися, але це було головною темою в’єтнамсько-американських переговорів останні місяці, повідомило анонімно офіційне джерело.

Інше офіційне джерело розповіло, що Вашингтон розглядає можливість структурування спеціальних умов фінансування озброєння В'єтнаму, що дало б йому змогу позбутися залежності від дешевої російської зброї. Речники Білого дому та МЗС В'єтнаму не відповіли на запити про коментарі.

Збройна угода між США та В’єтнамом насторожує Китай, територіальна суперечка з яким загострюється в Південно-Китайському морі.

Адміністрація Байдена ставить за мету збалансування геополітичної конкуренції з Китаєм, зокрема в Тихому океані. Але війна в Україні погіршила давні стосунки Ханоя з Москвою, ускладнивши постачання запчастин для російської зброї. Однак, В'єтнам активно веде переговори з Москвою щодо нової угоди про постачання зброї, яка може спричинити санкції США.