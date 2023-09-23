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Головна Світ Байден готовий забезпечити В'єтнам зброєю для захисту від Китаю, - Reuters

Байден готовий забезпечити В'єтнам зброєю для захисту від Китаю, - Reuters

23 вересня, 2023 субота
15:03
Світ США та В'єтнам

Адміністрація Байдена веде переговори з В’єтнамом щодо надання пакета військової допомоги через напруження відносин між Китаєм та В’єтнамом

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімних офіційних осіб.

У рамках партнерства між Вашингтоном і Ханоєм пакет військової допомоги може бути сформований протягом наступного року, тому що В'єтнам стикається з напруженістю у відносинах з Пекіном у спірному Південно-Китайському морі. Угода знаходиться на ранніх стадіях, тому точні умови невідомі, і можуть не відбутися, але це було головною темою в’єтнамсько-американських переговорів останні місяці, повідомило анонімно офіційне джерело.

Інше офіційне джерело розповіло, що Вашингтон розглядає можливість структурування спеціальних умов фінансування озброєння В'єтнаму, що дало б йому змогу позбутися залежності від дешевої російської зброї. Речники Білого дому та МЗС В'єтнаму не відповіли на запити про коментарі.

Збройна угода між США та В’єтнамом насторожує Китай, територіальна суперечка з яким загострюється в Південно-Китайському морі.

Адміністрація Байдена ставить за мету збалансування геополітичної конкуренції з Китаєм, зокрема в Тихому океані. Але війна в Україні погіршила давні стосунки Ханоя з Москвою, ускладнивши постачання запчастин для російської зброї. Однак, В'єтнам активно веде переговори з Москвою щодо нової угоди про постачання зброї, яка може спричинити санкції США.

  • В'єтнам закупає у США 50 літаків Boeing 737 Max на суму $10 млрд.
Китай
зброя
Джо Байден
США
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