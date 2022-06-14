Китай використовує Путіна для залякування Заходу, - політик Юрій Луценко
Генеральний прокурор України 2016-2019 рр Юрій Луценко висловив думку, що Китай використовує президента країни-агресорки Російської Федерації Володимира Путіна для залякування Заходу
Боєць Збройних сил України розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"На сьогодні лише Путін думає, що він - самостійний цар. Насправді Путін - холуй хана з Пекіну. Велика китайська панда використовує сибірського ведмедя, по лікоть у крові, для залякування західного світу", - зазначив Луценко.
Політик додав, що розпад путінської імперії є неминучим - це тільки питання часу.
"Китай хоче торгувати, але має на ланцюгу варварську, криваву й агресивну тварюку, яку використовує у своїх потребах. Розпад російської імперії є неминучим. Путін давно помер. Лише питання, коли буде опубліковано некролог агресора і його імперії", - зауважив Юрій Луценко.
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