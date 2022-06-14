Боєць Збройних сил України розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні лише Путін думає, що він - самостійний цар. Насправді Путін - холуй хана з Пекіну. Велика китайська панда використовує сибірського ведмедя, по лікоть у крові, для залякування західного світу", - зазначив Луценко.

Політик додав, що розпад путінської імперії є неминучим - це тільки питання часу.

"Китай хоче торгувати, але має на ланцюгу варварську, криваву й агресивну тварюку, яку використовує у своїх потребах. Розпад російської імперії є неминучим. Путін давно помер. Лише питання, коли буде опубліковано некролог агресора і його імперії", - зауважив Юрій Луценко.

3 червня американські ЗМІ писали, що Сі Цзіньпін доручив своїм радникам знайти способи фінансової допомоги Росії, але без порушення санкцій.

7 червня видання Washington Post повідомило, що Китай таємно будує військово-морську базу в Камбоджі.

12 червня міністр оборони Китаю генерал Вей Фенхе заявив, що США й НАТО повинні провести переговори з Росією, аби завершити війну в Україні.

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