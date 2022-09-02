Про це повідомляє Reuters.

У розпорядженні агентства виявився звіт для парламенту, який підготувала міністерство оборони Тайваню.

Міноборони острівної держави регулярно звітує про кораблі та повітряні судна Китаю, які фіксують біля лінії розмежування. Так, наприклад, станом на 17:00 (12:00 за Києвом) 1 вересня там зафіксували 8 суден та 53 китайські літаки.

У звіті, зазначається, що Китай надалі зміцнює свою бойову готовність. Основна увага китайських сил приділялася першому ланцюгу островів, що тягнеться від Японії через Тайвань, Філіппіни й далі до Калімантану, охоплюючи прибережні моря Китаю.

У доповіді йдеться, що Китай "використовує бойові навчання для проведення імітаційних атак на кораблі США, які входять до першого ланцюга островів", і прагне отримати стратегічний контроль над цим ланцюгом островів до 2035 року.

1 вересня Тайвань пообіцяв контратакувати, якщо Китай увійде на його територію.

6 серпня Тайвань використав сигнальні ракети, щоб попередити безпілотники, які пролітали над його віддаленими островами.

30 серпня з'явилося повідомлення, що тайванські солдати воюють проти китайських безпілотників камінням.

Китайські безпілотники 30 серпня увійшли в повітряний простір округу Цзіньмень, у відповідь Тайвань відкрив вогонь.

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